Rigenerazione urbana, il Comune di Vibo supera il target del 30% imposto dal Pnrr: «Ora finiamo i lavori e restituiamo ai cittadini i loro spazi»

La scadenza era prevista per il 30 settembre. A renderlo noto è l'assessore Salvatore Monteleone: «Per piazza Luigi Razza siamo ormai agli sgoccioli». Ecco l'elenco di tutti i 13 interventi finanziati con 20 milioni di euro

«La rigenerazione urbana a Vibo Valentia procede nel pieno rispetto delle scadenze e degli obblighi di rendicontazione derivanti dai vincoli del Pnrr, target Q4 T.ITA. Il settore Lavori pubblici del Comune ha infatti completato, come previsto dagli atti d’obbligo sottoscritti per l’attuazione degli interventi, la rendicontazione del 30% delle opere, prevista per il 30 settembre 2024». Lo fa sapere una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo. Che l’obiettivo sarebbe stato centrato lo aveva anticipato ai nostri microfoni, a inizio settembre, l’assessore Salvatore Monteleone.

Ed è proprio lui ora a commentare la notizia: «Un lavoro imponente e importante per il quale voglio ringraziare la dirigente Lorena Callisti e tutto l’ufficio Nuove opere. L’interesse prioritario della nostra amministrazione – aggiunge il delegato ai Lavori pubblici – è quello di completare i lavori che sono stati precedentemente avviati e farlo nel migliore e più breve tempo possibile, cosicché i cittadini possano tornare a fruire di spazi di fondamentale importanza per la socialità e non solo. E devo dire che in molti di questi interventi il target del 30% imposto dagli atti d’obbligo è stato ampiamente superato».

Tra gli interventi di rigenerazione rientra anche quello di piazza Luigi Razza, per il quale a breve si procederà con il completamento da effettuarsi a seguito dei correttivi richiesti dall’amministrazione alla direzione dei lavori. «Anche su questa opera siamo ormai agli sgoccioli – spiega l’assessore Monteleone -, sappiamo bene quali sono i disagi che specie i commercianti hanno dovuto affrontare, ma abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per superare gli ostacoli che si sono presentati ed ormai manca davvero poco».

I 13 interventi finanziati dal Pnrr con 20 milioni

Gli interventi di rigenerazione finanziati con fondi Pnrr sono 13 per un totale di 20 milioni di euro di investimenti. Eccoli di seguito elencati con il relativo importo.

1. VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – PROGETTO CARDO DELLE CLARISSE – Rigenerazione dell’area intrinseca Corso Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell’area parcheggio: un milione e 650mila euro;

2. VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – PASSEGGIATA DEL CARDO E PIAZZA DEL MERCATO – Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza Luigi Razza: 2 milioni e 200mila euro;

3. VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI: 2 milioni e 100mila euro;

4. VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE (Parco delle biodiversità via Giovanni Falcone – GIARDINO delle ALBIZIE Via Piscopio – Strada Comunale Fontane – Strada Comunale S. Gregorio – Rigenerazione Piazza Gaetano Salvemini – via Cancello Rosso): 3 milioni di euro;

5. VIBO VALENTIA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – CICLOVIA LITTORINA – “Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina”: un milione e 400mila euro;

6. PISCOPIO – ZONA 30 BORGO FUTURO – “Progetto di Recupero e Allestimento di Piazza San Michele e campo giochi (con sottoservizi)”: un milione e 200mila euro;

7. LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese – Giardino dell’acqua: 850mila euro;

8. PORTO SALVO ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di rigenerazione realizzazione giardino e piazza del parco archeologico subacqueo o di Trainiti: un milione e 450mila euro;

9. BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO – Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello: un milione e 150mila euro;

10. BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare – Piazza Marinella – La Tonnara): un milione e 500mila euro;

11. TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO – Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni: 700mila euro;

12. LONGOBARDI – SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO – Recupero e valorizzazione delle Frazioni Longobardi – San Pietro: un milione e 400mila euro;

13. VIBO MARINA – ZONA 30 – BORGO FUTURO – Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana del quartiere Pennello: un milione e 400mila euro.