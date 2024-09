Vibo, sono 83 i cantieri aperti, fermi o al via. L’assessore Monteleone: «I ritardi ci sono, ma i fondi Pnrr non li perderemo» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Sono 83 i progetti in cantiere a Vibo Valentia. «Tanti», dice, forse intendendo “troppi”, persino per uno del campo come l’assessore ai Lavori pubblici, l’architetto Salvatore Monteleone. A lui il compito di portare a termine le opere di riqualificazione urbana avviate dalla precedente amministrazione e destinate a cambiare volto a Vibo Valentia. Opere che una volta concluse renderanno la città più accessibile, moderna e funzionale, ma che per il momento sono un macigno sullo stomaco dei commercianti e non solo.

La maggior parte dei lavori non sta rispettando la tabella di marcia. A data da destinarsi la consegna del contestatissimo restyling di piazza Luigi Razza, i cui lavori che si sarebbero dovuti concludere il 27 luglio scorso, sono stati sospesi in attesa di una variante di progetto per alcune incongruenze che sono sorte durante la realizzazione. Rimodulazione, che però, nonostante le sollecitazioni dell’assessore e il quasi ultimatum lanciato dalle colonne de Il Vibonese, ancora non arriva.

Ma c’è un altro progetto tanto caro ai vibonesi: il rifacimento di piazza Martiri d’Ungheria, alias la centralissima piazza Municipio. Anche in questo caso la consegna dei lavori ha subito un rinvio. «Il cantiere è ripartito da una decina di giorni con più operai. Non saranno rispettati i tempi – ammette Monteleone – per una serie di ragioni, dall’interferenza nei sottoservizi al divieto di lavorare all’aperto nelle ore più calde». I lavori sarebbero dovuti essere terminati entro l’8 agosto, come mestamente segnala il pannello che presidia il cantiere, ma siamo ancora in alto mare. «A fine settembre – annuncia Monteleone – ci sarà la consegna parziale di un tratto della strada che sarà riaperta al transito delle auto. Una soluzione temporanea per decongestionare il traffico in questa fase, ma una volta terminata la piazza sarà accessibile solo ai pedoni».

Per quanto riguarda gli altri 83 progetti in cantiere a Vibo e frazioni, «alcuni sono in corso di esecuzione, altri in attesa di perizie di variante, altri in procinto di partire». «Pochi giorni fa – ricorda l’assessore – sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria in viale Affaccio, a breve – annuncia – partiranno gli interventi di riqualificazione urbana a Vibo Marina attraverso fondi Apq, il cosiddetto decreto Mangialavori».

Ma nonostante i ritardi, l’altra importante scadenza, la rendicontazione del 30% dei lavori entro dicembre per non perdere i fondi Pnrr, sembra al sicuro: «Obiettivo centrato».