Lavori fermi a piazza Santa Maria, l’assessore Monteleone perde la pazienza: «Variante subito o prenderemo provvedimenti»

«Se nelle prossime ore il direttore dei lavori non consegnerà la variante del progetto, adotteremo tutte le iniziative del caso per risolvere il problema, non so quali, ma sicuramente prenderemo provvedimenti». È perentorio il neo assessore ai Lavori pubblici di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone. I ritardi accumulati nei lavori di rigenerazione di piazza Luigi Razza, meglio conosciuta come piazza Santa Maria, stanno mettendo a dura prova la città, a cominciare dai commercianti della zona, già piegati da una lenta e inesorabile crisi che anno dopo anno desertifica sempre più il centro cittadino. A dimostrarlo ci sono le tante saracinesche abbassate che forse non si alzeranno più, sulle quali spiccano i cartelli “vendesi” e “affittasi”. I motivi di questa deriva sono tanti, ma, tra questi, la mancanza di parcheggi e l’impossibilità per i potenziali clienti di raggiungere gli esercizi commerciali rappresenta senza dubbio uno dei principali ostacoli al rilancio economico del corso e delle zone limitrofe. E ora i cantieri di rigenerazione urbana finanziati col Pnrr possono rappresentare il colpo di grazia.

In piazza Santa Maria i lavori sono stati sospesi dopo che lo stesso assessore Monteleone nel corso di un sopralluogo ha riscontrato alcune difformità: «La scorsa settimana abbiamo inviato una Pec nella quale abbiamo richiesto la variante del progetto, ma non avendo ricevuto alcun riscontro, venerdì è partita la lettera di diffida indirizzata al direttore dei lavori. C’è da dire però – precisa l’assessore – che la perizia non ha bloccato i lavori. Gli operai stanno infatti lavorando nella vicina piazza del Lavoro»

L’esponente della giunta Romeo non si spiega il motivo di questo silenzio da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dell’intervento. «La variante è un lavoro che si prepara in due, tre giorni al massimo. E poi non c’era da stravolgere il progetto – chiarisce – ma apportare una modifica tecnica per sistemare alcuni dislivelli sul marciapiede». Non entra nel merito del progetto, e anzi specifica: «Non mi va di giudicare il progetto, non mi piace entrare nel merito della scelta progettuale approvata dalla precedente amministrazione comunale. D’altronde i progetti possono piacere o no. È una questione di gusti», puntualizza, anche se è chiaro che i suoi gusti non coincidono affatto con quelli di chi ha varato il restyling della piazza: «In un certo modo mi piace – dice quasi per convincere se stesso – ma in questo contesto avrei fatto qualcosa di diverso. Ma ora l’importante è riprendere i lavori e finire presto».

