Vibo, iniziati i lavori per la nuova rotatoria su viale Affaccio: rischi di ingorghi e rallentamenti alla ripresa di settembre

I lavori sarebbero dovuti iniziare a fine giugno, come annunciato dall’allora sindaco Maria Limardo, approfittando delle scuole chiuse e della diminuzione del traffico cittadino durante l’estate. E invece è iniziato ieri l’intervento per la realizzazione di nuove opere stradali che dovranno migliorare la viabilità nel capoluogo vibonese lungo il principale accesso alla città da Sud, viale Affaccio. In totale 3 milioni di euro per realizzare due rotatorie, nodi di interscambio con i mezzi pubblici lungo la Statale 18, una nuova strada che collegherà la Statale con via Saragat, in prossimità del Parco urbano, e vari attraversamenti pedonali e dossi per limitare la velocità.

«Insomma, l’obiettivo è aumentare la sicurezza e la fruibilità di viale Affaccio», ha sottolineato sui social l’ex assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo che, comprensibilmente, ha voluto rivendicare la paternità amministrativa di lavori che avranno un certo impatto sulla viabilità vibonese. «Nel 2021 l’assessorato ai Lavori pubblici dell’amministrazione guidata da Maria Limardo – ha ricordato Russo – partecipava a una manifestazione di interesse indetta dalla Regione Calabria presentando un progetto che riguardava la rivisitazione della viabilità su viale Affaccio per 3 milioni di euro. Un intervento che mira alla sicurezza della viabilità in generale ma che interesserà anche i sottoservizi presenti in quella che è una delle principali arterie della nostra città».

Il primo cantiere allestito e in attività è quello della rotatoria che dovrà razionalizzare il traffico all’incrocio tra viale Affaccio e la Provinciale 11, in prossimità della centrale dei Vigili del fuoco. Al netto delle critiche del popolo “anti-rotatoria”, sempre molto numeroso in Italia e ora amplificato dai social, restano oggettive perplessità sulle conseguenze che il cantiere potrà avere con la piena ripresa delle attività lavorative e la riapertura delle scuole. Già nella prima giornata si sono registrati inevitabili rallentamenti. Primo vero banco di prova sarà la giornata di lunedì 2 settembre, quando Vibo ricomincerà a carburare e il flusso di veicoli aumenterà.

Il Comune non dovrà abbassare la guardia, anche in vista dei lavori per la realizzazione dell’altra rotatoria prevista nel programma d’interventi, quella all’incrocio della Ss 18 con la strada che conduce alla grande rotatoria dinnanzi al Teatro comunale e al Poliambulatorio. Una combinazione ad alto rischio che potrebbe mandare in tilt la circolazione in entrata da Sud, già quotidianamente molto sostenuta per i pendolari della provincia vibonese che lavorano e studiano in città.