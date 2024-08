Scuola di Porto Salvo inagibile dal 2021, il comitato per la riapertura ha incontrato il prefetto Grieco: «Ci aiuti a far partire i lavori»

Il Comitato Insieme per Porto Salvo, impegnato da tempo per la riapertura della scuola elementare, in una nota stampa ha fatto sapere di aver incontrato il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco per fare il punto della situazione. La questione della scuola, chiusa da settembre 2021 per motivi di sicurezza, è al centro dell’attenzione da mesi. Il Comitato, composto da genitori e cittadini, non ha mai smesso di sollecitare le istituzioni affinché venissero trovate al più presto le soluzioni necessarie per riaprire l’edificio scolastico.

In merito all’ultimo incontro in prefettura tenutosi lo scorso anno, il Comitato ha fatto sapere che «il precedente sindaco Maria Limardo aveva reso nota l’esistenza di fondi regionali, non ancora approvati, ma con previsione di inizio lavori in primavera e consegna, salvo imprevisti, “entro 6-7 mesi”. Nel frattempo – ha sottolineato il Comitato nella nota – nulla è accaduto, ma l’impegno del Comitato è sempre stato improntato su un costante dialogo con le istituzioni competenti, avviando interlocuzioni anche direttamente con la Regione Calabria (nello specifico con il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici). In data 24 luglio 2024, dopo specifica formale richiesta inoltrata a mezzo pec, la Regione rendeva noto al Comitato che “l’intervento avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico della scuola di Porto Salvo è inserito nel Piano degli interventi di cui all’Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Calabria, sottoscritto in data 16 febbraio 2024, la cui presa d’atto è avvenuta con Deliberazione di giunta regionale n. 83 della seduta del 4 marzo 2024″».

«La medesima deliberazione – ha aggiunto il Comitato nella nota ufficiale – stabiliva di rinviare alla intervenuta adozione della Delibera Cipess di assegnazione l’iscrizione in bilancio regionale. La Delibera Cipess è stata adottata dal Dipartimento. Si attende, adesso, l’iscrizione delle somme in bilancio, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Nel frattempo la richiesta del Comitato, formulata al prefetto, è stata quella di intimare le istituzioni competenti ad avviare l’iter di gara, al fine di abbreviare il più possibile le tempistiche burocratiche e procedere presto all’affidamento e all’inizio dei lavori. Il prefetto ha assicurato alla delegazione del Comitato presente un immediato incontro e un’immediata interlocuzione con l’attuale amministrazione comunale e si è dichiarato vicino alla questione che dall’ormai settembre 2021 attanaglia la comunità e, sopratutto, i bambini e i genitori di Porto Salvo».

Il Comitato Insieme per Porto Salvo, «sebbene sperasse che le tempistiche asserite nel novembre 2023 venissero rispettate, auspica che l’avvio dei lavori possa presto avvenire, promettendo di continuare in quella battaglia che starebbe, finalmente, per vedere la luce. Nei prossimi giorni – hanno poi concluso dal Comitato -, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, ci sarà un ulteriore incontro, auspicabilmente alla presenza di tutte le istituzioni competenti, del quale il Comitato darà aggiornamenti».