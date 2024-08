Scuola di Porto Salvo nel degrado, il comitato: «Il Comune si è impegnato a pulire. I serbatoi gpl? Allarmismo ingiustificato»

Preoccupazione per i rischi derivanti dalla presenza dei depositi di gas era stata espressa da Giuseppe Alviano. Il sodalizio "Insieme per Porto Salvo" prende le distanze dalle sue parole e assicura che il dialogo con le istituzioni è costante

Il comitato “Insieme per Porto Salvo”, con un suo comunicato stampa a firma del presidente Alessandro Tripodi e del vicepresidente Ilenia Iannello, prendono le distanze dalle dichiarazioni rilasciate dal componente Giuseppe Alviano che, in suo intervento pubblicato dalla nostra testata, aveva espresso le proprie preoccupazioni in merito alla presenza di due serbatoi di gas gpl che, a suo avviso, in caso d’incendio dovuto alla mancata manutenzione dell’edificio, avrebbe potuto provocare seri danni.

«Vi sono tecnici preposti atti a stabilire se, in effetti, la presenza dei due serbatoi costituisca pericolo e, allo stato, non risulta esserlo – puntualizzano dal comitato – per cui la scrivente rappresentanza intende dissociarsi ed estraniarsi dall’articolo, che è frutto di un’iniziativa personale dello stesso Alviano, ritenendo che le dichiarazioni rese determinano e alimentano ingiustificati sentimenti di paura e allarme: sentimenti di cui certamente Porto Salvo non ha bisogno. I portavoce del Comitato intendono quindi tranquillizzare la comunità, ricordando che il fine dello stesso Comitato è quello di instaurare un dialogo aperto con tutte le istituzioni preposte. Dialogo che è attuale e costante, instauratosi in modo collaborativo anche con la nuova amministrazione comunale, la quale ha assunto, nei giorni scorsi, l’impegno di provvedere alla pulizia esterna del plesso scolastico, per come in precedenza già richiesto».

Il comitato, pertanto, «assicura collaborazione e confronto con tutti gli organi istituzionali per una migliore analisi delle problematiche e si dissocia da ogni visione personalistica e strumentale del comitato stesso».

Avviandosi alla conclusione, il comunicato rimarca , inoltre, che «si vuole far sapere alla comunità che il dialogo con le istituzioni (Comune, Regione, Prefetto), finalizzato a comprendere le tempistiche relative ai lavori di adeguamento sismico, è attivo e costante, assicurando che, a tal fine, verrà rilasciata a breve una nota stampa per comunicare i dovuti aggiornamenti».