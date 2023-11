Scuola di Porto Salvo: presto i lavori di messa in sicurezza

Da tre anni gli alunni della scuola d’infanzia e primaria di Porto Salvo sono costretti a fare lezione in un capannone industriale dopo che la scuola di via Roma è stata dichiarata inagibile. Una collocazione “temporanea” in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio. Opere che ad oggi non son ancora partite. Il tema è stato al centro dell‘incontro convocato ieri mattina in Prefettura a Vibo. Al tavolo, oltre al Prefetto Paolo Giovanni Grieco, i rappresentanti del comitato “Insieme per Porto Salvo”, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina Giuseppe Sangeniti. «Un confronto proficuo», lo hanno definito Alessandro Tripodi e Ilenia Iannello dopo le rassicurazioni del primo cittadino di Vibo Valentia che ha annunciato l’avvio di nuovi interventi grazie ad un finanziamento regionale. Il sindaco ha precisato: «Non mi sono fermata un solo momento per restituire a Porto Salvo la scuola». Grazie ai fondi per lo sviluppo e la coesione sarà possibile procedere all’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della scuola che partiranno, salvo ritardi, nell’aprile 2024 e si spera – ha concluso – di poter consegnare la scuola entro dicembre 2024».

