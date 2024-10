Di padre in figlio, il gruppo Callipo ottiene la menzione speciale come “Miglior passaggio generazionale” nell’ambito del Premio Alberto Falck

Al Gruppo Callipo va la menzione speciale “Miglior passaggio generazionale” nell’ambito della XIX edizione del Premio Alberto Falck. Il riconoscimento è stato assegnato da Aidaf, l’Associazione delle Aziende Familiari in Italia, in partnership con UniCredit Wealth Management, in occasione dell’annuale Convegno Nazionale a Roma dal 3-5 ottobre. La Menzione Speciale per il Miglior passaggio generazionale viene assegnata ogni anno all’azienda familiare che ha effettuato con successo un passaggio generazionale negli ultimi cinque anni, con la presenza di almeno un membro della nuova generazione under-50 in un ruolo di leadership. La storica azienda calabrese, attiva da oltre un secolo nel settore ittico, ha ottenuto la menzione speciale in virtù del graduale ma efficiente passaggio di funzioni e responsabilità dalla quarta alla quinta generazione della famiglia fondatrice, con un’evoluzione della governance aziendale grazie alla costituzione di un C.d.A. dove siede anche la quinta generazione, oltre a un consigliere esterno. Una storia di successo per un’azienda familiare diventata nel tempo un esempio di eccellenza del Made in Italy.

Oggi il Gruppo Callipo è una realtà diversificata che sfiora i 100 milioni di euro di fatturato consolidato e che dopo circa un secolo passato nel settore ittico ha ampliato il proprio business grazie alla visione del Cavalier Filippo e alla capacità d’innovazione dei figli Giacinto e Filippo Maria.

La serata di premiazione, condotta da Andrea Cabrini, direttore di Class CBNC, si è svolta nel Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri Waldorf Astoria. A consegnare i riconoscimenti, la Presidente di AIDAF Cristina Bombassei, il Vicepresidente Alessandro Garrone, la Tesoriera Caterina Sella e Irene Falck, in rappresentanza della famiglia fondatrice di AIDAF.

La Menzione Speciale per il Miglior Passaggio Generazionale è stata consegnata a Callipo dalla Presidente del Comitato Scientifico di AIDAF, Alessia Mosca, e da Massimiliano Mastalia, responsabile Wealth & Large Corporates UniCredit. Il Premio Falck e le Menzioni Speciali sono state assegnate da una giuria indipendente, composta dai vincitori delle precedenti edizioni, giornalisti, accademici ed esperti di family business italiani e internazionali.