Pippo Callipo nuovo presidente onorario dell’Asd Pizzo: «La nomina per me è motivo di particolare orgoglio»

Il presidente dell’Asd Pizzo, Holmo Marino, unitamente all’assemblea dei soci, ha eletto Filippo Callipo nuovo presidente onorario dell’Associazione. «Imprenditore napitino di grande successo, attualmente presidente del Gruppo Callipo formato da 7 aziende, rappresenta la quarta generazione dei Callipo – ha fatto sapere l’Asd in un comunicato stampa -, che dal 1913 si sono succeduti alla guida della Giacinto Callipo conserve alimentari srl che si occupa della produzione e commercializzazione di tonno e altri prodotti ittici». Il nuovo presidente onorario, «dal 1993 – prosegue l’Associazione – è coinvolto nel mondo dello sport con la Callipo Sport che gestisce la squadra di pallavolo di Vibo Valentia che, partita dalla serie C2, è riuscita a raggiungere nel volgere di qualche anno la massima divisione, la serie A1».

L’Assemblea dei soci dell’Asd Pizzo «ha ritenuto il suo coinvolgimento in Società un tassello importante da aggiungere al mosaico dell’identità napitina nel contesto di un rafforzamento e di una crescita strutturale dell’Asd Pizzo». Le prime parole del presidente onorario Pippo Callipo: «Ringrazio il presidente Holmo Marino e l’assemblea dei soci per questa nomina che per me, pizzitano di nascita, è motivo di particolare orgoglio. Ribadisco in questa occasione il mio impegno personale e aziendale per sostenere le attività dell’Asd Pizzo in una prospettiva di crescita costante finalizzata a coinvolgere i giovani del territorio e permettere loro di praticare il calcio in un ambiente competitivo, sano e stimolante». Nella stessa assemblea, ha concluso poi l’Asd Pizzo nel suo comunicato, «hanno fatto ingresso i qualità di nuovi soci, gli avvocati Marika Varvaglione e Nicola Galloro».