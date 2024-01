Spari nei pressi dell’azienda del tonno, lo sfogo di Pippo Callipo: «Andremo avanti pure questa volta» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Non riesce a trattenere le lacrime Pippo Callipo. Sono trascorsi due giorni dai colpi di pistola – sparati nella notte tra sabato e domenica da un’auto in corsa vicino la saracinesca di un magazzino della sua azienda situato nella zona industriale di San Pietro Lametino. Spari in aria per una possibile riaffermazione della presenza della criminalità.

Nel corso degli anni sono stati diversi gli episodi che hanno visto il re del tonno e le sue aziende nel mirino della criminalità. E lui, uno degli imprenditori più noti della Calabria, non nasconde l’amarezza ma non si lascerà intimidire. «Abbiamo denunciato anche questa volta. Purtroppo le telecamere di videosorveglianza, poste sui pali dell’illuminazione che circondano l’area industriale, non funzionano». Il motivo? Mancano i soldi per la manutenzione. «Le telecamere funzionanti potrebbero rappresentare un deterrente efficace – si rammarica l’imprenditore vibonese – e invece, i criminali continuano ad agire indisturbati». La notizia degli spari contro una delle sue aziende è arrivata nel cuore della notte. «Ho ricevuto la chiamata dal vigilante che presidia il magazzino di notte – dice –. Ho subito pensato ai miei figli, ai quasi 500 dipendenti e mi son detto: “Pippo forza, avanti tutta”». Alle istituzioni lancia un appello: «Serve maggiore attenzione verso questo territorio. Bisogna mettere la zona in sicurezza. Qui c’è gente che lavora onestamente che va protetta». Ci accoglie nel grande deposito che ha aperto un paio di anni fa. Ci mostra i locali dove la merce viene stoccata, impacchettata e spedita. È tutto automatizzato. «In questo stabilimento lavorano 15 persone, tutte del posto», precisa Pippo Callipo, che stamattina ha raggiunto San Pietro Lametino per rassicurare i suoi collaboratori. «L’ho detto anche a loro: andremo avanti. Da qui non ce ne andiamo». Un impegno che richiama il suo slogan più celebre: “Io resto in Calabria”. Parole d’orgoglio per la propria terra che ora, però, alla luce degli ultimi spari, assumono un significato amaro. «Penso a quanti mi suggeriscono di invogliare gli imprenditori del Nord ad investire qui. Ma come si fa a promuovere questa terra se ancora succedono queste cose? Chi è disposto a subire tutto ciò?». Si ferma qualche secondo. Si guarda attorno e aggiunge: «Al Nord le cose funzionano meglio. Noi imprenditori del Sud siamo degli eroi, perché continuiamo a lavorare con testardaggine per offrire una possibilità di sviluppo a questa terra. Non ho mai pensato di andare via. Sono disposto a subire. A lottare. Ma questa terra non la lascio», conclude con la voce spezzata dal pianto.

LEGGI ANCHE: Colpi di pistola contro il magazzino dell’azienda Callipo: indagini in corso

Intimidazione all’azienda Callipo, le reazioni della politica