Il Network LaC lancia una nuova sfida con il restyling del portale Grand Terroir

Il mestiere primario di un gruppo editoriale è quello di fare informazione. Il Network LaC è cresciuto molto in questi ultimi anni e i numeri certificano il nostro lavoro. In una regione dove le sfide appaiono impossibili, il nostro Gruppo editoriale consolida il primato della prima rete televisiva LaC Tv, canale 11, e la leadership della testata di informazione ammiraglia, LaC News24.

In questi ultimi mesi si è aggiunto un altro strumento di comunicazione molto innovativo e articolato che a mio avviso ha valenza strategica: Grand Terroir.

Una nuova sfida che da oggi potrà contare su un portale autonomo e perfettamente integrato nel Network LaC, fra televisioni e giornali online. Grand Terroir, infatti, si esprime ed è declinato su due diversi format televisivi: Imprenditori in Volo in onda su LaC, che utilizza tutto il potenziale logistico e di espressività mediatica dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, e l’omonima Grand Terroir in onda su LaC OnAir.

Un’apposita sezione su LaC News24 completa i potenti mezzi di questa piattaforma che è stata pensata, ideata e costruita guardando in maniera attenta al mondo delle imprese, del lavoro, dell’economia, e con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, dell’artigianato artistico, del turismo.

Ho condiviso questa esperienza con Massimo Tigani Sava, fine intellettuale e giornalista che da anni è specializzato in queste materie. Siamo entrambi convinti che la comunicazione integrata possa proporsi come l’enzima catalizzatore di sviluppo sostenibile. Una funzione tanto indispensabile quanto determinante per evitare sprechi enormi di risorse finanziarie e umane come purtroppo è accaduto anche in Calabria e più in genere nel Sud Italia, senza riuscire a ottenere risultati tangibili.

Le imprese, gli imprenditori, le singole intelligenze di un territorio ricco di genialità e intraprendenza, necessitano di attività di comunicazione integrata che siano dotate di mezzi idonei e performanti, ma anche di continuità, dinamicità e professionalità specifiche dedicate.

Al contempo i settori che ho descritto, rispetto ai quali sono frequenti casi di improvvisazione e di inconcludente episodicità, possono trovare una leva formidabile di crescita nella connessa ottimale valorizzazione delle radici identitarie, fra storia, archeologia, patrimonio artistico, culturale, folklorico, naturalistico e paesaggistico.

Grand Terroir ha l’ambizione di portare la sintesi, esaltandole adeguatamente, le ricchezze più intime e genuine di una Calabria che deve abbandonare ogni forma di improvvisazione, talora e soprattutto anche interessata, scongiurando dannosi luoghi comuni e semplificazioni banali.

Un dialogo costante e proficuo con imprenditori e imprese, in una rigenerante logica di rete, accanto a un confronto alto con istituzioni e società civile, sono la linfa vitale di Grand Terroir.

*Editore del network LaC