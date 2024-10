Nel Vibonese finanziati con le risorse del Pnrr 14 progetti per le mense scolastiche: ecco dove

Complessivamente sono 91 i milioni di euro destinati alla Calabria per un totale di 139 interventi. Tra questi ben 64 si trovano in provincia di Cosenza. I dettagli

di Antonio Clausi

C’è la Calabria in testa ai progetti finanziati: ha ottenuto 91,3 milioni di euro. Sono stati resi noti, infatti, i risultati del bando da 515 milioni di euro, pubblicato il 29 luglio 2024, destinato alla realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Gli interventi, che mirano a favorire il tempo pieno nelle scuole del primo ciclo e nei convitti, rispondono alle esigenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, garantendo una maggiore equità di accesso a servizi fondamentali per studenti e famiglie.

In totale, sono stati finanziati 890 interventi di cui 139 in Calabria. Nel dettaglio 64 in provincia di Cosenza, 28 a Catanzaro, 14 a Vibo Valentia, 8 a Crotone e 25 a Reggio Calabria. La distribuzione nazionale vede una netta predominanza delle regioni del Mezzogiorno, che coprono il 63,11% dei progetti approvati. «Questo dato – sottolinea il Ministero – sottolinea la centralità dell’investimento nel Sud Italia, dove è fondamentale colmare il divario in termini di infrastrutture scolastiche e opportunità educative». Alle spalle della Calabria, c’è la Campania con 78,2 milioni ricevuti. Al terzo posto si posiziona il Lazio con 56,8 milioni, poi la Lombardia con 56,3 milioni e la Puglia con 55,9 milioni.

Provincia di Vibo

Dinami 1.336.800 euro (nuova costruzione)

Mileto 1.156.000 euro (nuova costruzione)

Fabrizia 130.000 euro (riconversione spazi esistenti)

Ionadi (RISERVA) 233.884,18 euro (nuova costruzione)

Spilinga 1.224.000 euro (nuova costruzione)

Tropea 1.240.000 euro (nuova costruzione)

Drapia 427.200 euro (nuova costruzione)

Nicotera 882.000 euro (riconversione spazi esistenti)

Ionadi 200.256 euro (riconversione spazi esistenti)

Gerocarne 552.000 euro (demolizione/ricostruzione)

San Nicola da Crissa 714.000 euro (riqualificazione mensa scolastica)

Monterosso Calabro 315.000 euro (riqualificazione mensa scolastica)

Ricadi 374.100 euro (ampliamento)

