Caporale riconfermato rappresentante della Calabria nella giunta del Gruppo agenti di Generali Italia: «Riconoscimento importante»

Tre anni fa assunse l'incarico nell'esecutivo come primo calabrese in questa posizione: «Essere chiamato a rappresentare nuovamente la mia regione è motivo di grande orgoglio»

Domenico Caporale è stato riconfermato rappresentante della Calabria nella giunta del Gruppo Agenti Generali Italia (GA-GI) in occasione del recente congresso nazionale, svoltosi a Roma il 26 e 26 ottobre scorsi. «Ho avuto l’onore di ricevere la conferma del mio incarico come rappresentante della Calabria nel Consiglio direttivo del Gruppo Agenti Generali Italia (GA-GI) – ha fatto sapere in un comunicato stampa lo stesso Caporale – e ieri, il presidente mi ha comunicato la riconferma nel mio ruolo in giunta, organo esecutivo del GA-GI. Un traguardo che rappresenta per me un riconoscimento importante, frutto del lavoro costante e della dedizione dimostrata negli ultimi tre anni».

«Essere chiamato a rappresentare nuovamente la Calabria nella giunta del GA-GI – ha sottolineato Caporale -, è motivo di grande orgoglio. Questo incarico testimonia la fiducia riposta nel mio operato e nelle iniziative promosse insieme ai colleghi, in un periodo complesso a causa delle sfide economiche e sociali che attraversiamo. Negli ultimi tre anni, infatti, il nostro settore ha affrontato prove straordinarie: la pandemia, le difficoltà economiche, l’aumento del costo della vita e il continuo mutamento delle esigenze dei clienti. In questo contesto – ha spiegato il rappresentante per la Calabria -, il nostro gruppo ha saputo dimostrare resilienza e adattabilità, lavorando con impegno per tutelare i nostri associati che rappresentano i valori fondanti del GA-GI».

«Tre anni fa ho assunto questo incarico con orgoglio e un pizzico di timore – ha rivelato Caporale -, consapevole di essere il primo calabrese in questa posizione dalla nascita del Gruppo Agenti Generali Italia nel lontano marzo 1946. Ora, guardando al futuro, il mio obiettivo sarà continuare a rafforzare la capacità di innovazione del nostro gruppo, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze di un mercato in evoluzione, promuovendo una cultura aziendale incentrata sul cliente, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei talenti. La mia priorità – ha poi concluso – rimarrà sempre la tutela e il supporto dei nostri associati, affrontando con loro le sfide quotidiane del rapporto con la Mandante. Desidero infine ringraziare il presidente del GA-GI per la fiducia rinnovata e ribadire il mio impegno a lavorare con la massima dedizione per il bene della nostra regione e di tutto il gruppo».