Al via i saldi, in Calabria prevista una spesa di circa 300 euro a famiglia. A Vibo vendite più contenute: i dati

Al via il 4 gennaio i saldi invernali 2025 in Calabria, un appuntamento atteso sia dai consumatori che dai commercianti. Consolidata ormai la partenza in data unica in tutte le Regioni (eccetto la Valle D’Aosta), quest’anno l’ufficio studi di Confcommercio Calabria stima un valore complessivo delle vendite in saldo di 115 milioni di euro, un importante volano per l’economia locale e un incentivo al sostegno del commercio cittadino.

Secondo i dati raccolti, saranno circa 510.000 le famiglie calabresi che parteciperanno ai saldi, con una spesa media per famiglia di 290 euro, leggermente inferiore alla media nazionale di 307 euro. La spesa media per persona si attesterà invece sui 125 euro, rispetto ai 138 euro nazionali.

L’abbigliamento rappresenta la categoria più acquistata con il 50% delle preferenze, seguita da calzature (25%) e accessori (10%). I tessili per la casa, gli articoli sportivi e altre categorie completano il quadro delle scelte dei consumatori.

La classifica regionale

Cosenza guida la classifica regionale con una quota del 35,8% delle vendite, seguita da Reggio Calabria (28,3%) e Catanzaro (18,5%). Crotone e Vibo Valentia completano il quadro con quote più contenute, ma comunque significative.

Gli sconti

Con uno sconto medio tra il 30% e il 50%, i saldi invernali si confermano un’importante occasione per i consumatori e un’opportunità per i commercianti di smaltire le rimanenze di magazzino e sostenere i bilanci. I 54.655 esercizi commerciali attivi in Calabria, che danno lavoro a oltre 102.000 addetti, trarranno beneficio da questa stagione di saldi, rafforzando il loro ruolo nel tessuto economico e sociale della regione.

Confcommercio Calabria: «Dati incoraggianti»

«Con l’avvicinarsi dei saldi invernali 2025, i dati che emergono sono decisamente incoraggianti per il commercio calabrese. Nonostante le sfide economiche degli ultimi anni, il settore continua a dimostrare una resilienza notevole, con un valore complessivo stimato per gli acquisti in saldo che supera i 115 milioni di euro nella nostra regione. I saldi invernali quindi, nonostante tutto, continuano a rappresentare un momento fondamentale per il commercio locale e per le famiglie calabresi. Anche in occasione dei saldi, come Confcommercio Calabria rinnoviamo l’invito a sostenere i negozi delle nostre città, che sono un presidio essenziale di vivibilità e identità. In un contesto economico complesso, i saldi offrono l’opportunità di acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, contribuendo allo stesso tempo alla vitalità delle nostre comunità».

Consigli per gli acquisti