Nuove assunzioni al Comune di Joppolo, il sindaco: «Così puntiamo a dare risposte più rapide ai cittadini»

«Un “restyling” dell’Ente, che interessa la macrostruttura interna e soddisfa le esigenze organizzative», così in una nota il sindaco di Joppolo Giuseppe Dato nell’annunciare nuove assunzioni nell’Ufficio tecnico e finanziario del suo Comune. Si è infatti concluso l’iter procedurale per il reclutamento di tre unità di personale a tempo parziale e indeterminato, di cui un funzionario tecnico – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione professionale, un istruttore tecnico (area istruttori ex categoria C) e infine un istruttore contabile (area istruttori ex cat C).

In conformità col piano del fabbisogno del personale adottato con delibera di Giunta e approvato dal ministero dell’Interno, e mossi dal «principio secondo cui lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa», il sindaco Dato riferisce che si è scelto di «attingere da graduatorie valide di altro Ente». Un modo anche, spiega, per semplificare l’assunzione.

Per il reclutamento dell’istruttore contabile, è scritto ancora nella nota, «essendo l’Ente aderente all’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’art 3 bis del D.L. N. 80/2021 (Asmel) si è dato indirizzo al Responsabile amministrativo di coprire la figura vacante in organico mediante la gestione associata di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2021, (Asmel)». Infine, sempre in ossequio al piano del fabbisogno del personale, «si è dato corso e conclusa in data 20 dicembre 2023 la selezione per la progressione tra le aree ai sensi dell’art.13 commi 6-7-8 del Ccnl 2019/2021, riservata al personale del Comune di Joppolo per la copertura di un posto di funzionario amministrativo».

«Dopo un lungo periodo di attesa e incertezza – afferma il sindaco -, finalmente il Comune di Joppolo si proietta verso un futuro di rinnovamento e crescita. Il Comune di Joppolo riprende a investire sulle risorse umane. L’obiettivo di questo intervento è chiaro: rafforzare la struttura amministrativa per garantire ai cittadini servizi più efficienti e una gestione più dinamica. Negli ultimi anni, il progressivo pensionamento del personale e l’impossibilità di sostituirlo avevano creato una situazione di carenza critica, con uffici sotto organico e difficoltà a rispondere in tempi rapidi alle richieste della comunità. Questa situazione si è tradotta, in molti casi, in un rallentamento delle procedure e in una gestione non ottimale dei servizi pubblici».

In particolare, spiega Giuseppe Dato, l’esigenza di stabilizzare l’Ufficio Tecnico e anche Finanziario non è una novità: «Progettazione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche, concessioni edilizie e monitoraggio del territorio hanno richiesto un impegno costante, reso più complesso dalla mancanza di figure dedicate in modo continuativo. L’attuale amministrazione, guidata da una visione lungimirante, ha intrapreso un percorso mirato a porre fine a questa situazione. Riorganizzare l’Ufficio Tecnico e non solo, non era solo una necessità organizzativa, ma un dovere nei confronti dei cittadini e del nostro territorio».

La comunità joppolese, sottolinea, ha sentito tutto il peso della carenza di organico negli ultimi anni: «Molti uffici non hanno potuto operare a pieno regime e le risposte ai cittadini non sempre sono state tempestive come avremmo voluto. Con l’espletamento dei nuovi concorsi, abbiamo scritto una pagina di cambiamento. L’assunzione di nuove risorse umane significa, infatti, non solo colmare un vuoto, ma dare nuova linfa alla macchina amministrativa, garantendo efficienza, professionalità e innovazione nei servizi pubblici. Con questi nuovi innesti, il nostro intento è anche quello di promuovere un cambiamento culturale all’interno dell’ente. Un’amministrazione efficiente, vicina ai bisogni della gente e capace di rispondere con prontezza alle sfide moderne, è la chiave per costruire un Comune più forte e più inclusivo. Il percorso non è semplice, ma con il giusto supporto e l’impegno di tutti possiamo raggiungere risultati significativi. Con questo passo – conclude il sindaco -, Joppolo si posiziona come esempio virtuoso in una programmazione complessiva: rinascita dell’Ente attraverso il dissesto finanziario, che consentirà il risanamento dei conti, ed assunzioni di giovani professionisti che, insieme ai già presenti dipendenti e grazie ai finanziamenti Pnrr sul digitale, darà un assetto propulsivo e competitivo al meritevole comune di Joppolo».