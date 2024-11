Ufficio postale chiuso a Joppolo, la minoranza: «Cittadini costretti a recarsi a Nicotera e servizio a singhiozzo»

Disservizi postali a Joppolo. È quanto denunciano Biagio Zappia, Valerio Mangialardo e Francesco Messina in qualità di consiglieri di opposizione del Gruppo politico denominato “Joppolo nel Cuore”. Una problematica che, spiegano gli esponenti di minoranza, va avanti da tempo: «Già nell’ottobre scorso, scrivevamo che il sindaco, in un suo intervento, blaterava dell’utilità dell’affidamento della revisione dei numeri civici per la consegna della posta quando non ha mosso un dito sul disservizio nelle aperture dell’ufficio postale di Joppolo, l’unico rimasto nel Comune. Ricordiamo che l’affidamento della toponomastica è stato in favore di una ditta esterna per un costo di oltre 39mila euro».

«Oggi dobbiamo nuovamente intervenire sull’argomento anche in relazione dell’avviso, reperibile all’albo del Comune e in ogni bar del territorio, datato 4 novembre 2024, dove il sindaco informava la cittadinanza che l’ufficio postale resterà chiuso per un periodo di tempo e che l’Ufficio sarà trasferito in appoggio presso l’ufficio postale di Nicotera con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. Aggiunge poi che sarà possibile svolgere tutte le operazioni compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza».

L’opposizione incalza: «Crediamo che nessuno del Comune di Joppolo abbia poi verificato le informazioni rese ma anzi, con la notifica degli avvisi di pagamento, hanno invitato prima e costretto poi, tutta la popolazione a recarsi presso l’ufficio postale di Nicotera. Cosa gravissima se pensiamo che in molti casi per natura demografica di Joppolo, l’utente è un anziano senza nessun mezzo di trasporto.

L’ignaro cittadino però, una volta raggiunto l’ufficio postale in Nicotera, ha avuto non poche difficoltà nell’accesso ai servizi sia perché «dal 14 al 26 novembre l’ufficio postale è stato chiuso per lavori infrastrutturali» sia perchè «quando è attivo lo sportello dedicato manca il personale e quando c’è il personale è chiuso lo sportello dedicato».

«Considerando che potrebbe configurarsi un’interruzione di pubblico servizio invitiamo il sindaco a voler finalmente alzare quel dito ma non per additare sterili argomentazioni ma per cercare di risolvere qualche problema», conclude Joppolo nel cuore.