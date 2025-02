Vibo, le società Kairos e Formula Coach insieme per lo sviluppo dell’imprenditoria: «Vi insegniamo a diventare grandi» – VIDEO

Un progetto innovativo capace di coniugare formazione, consulenza e networking. È ciò che intende realizzare l’accordo siglato questa mattina a Vibo Valentia tra Kairos M&C – realtà con oltre 30 anni di esperienza nella consulenza di direzione aziendale – e Formula Coach azienda con sede a Bologna specializzata nella formazione aziendale e nello sviluppo delle risorse umane offrendo metodologie volte a migliorare mentalità, motivazione e performance.

«La crescita delle aziende spesso deve essere anche accompagnata – ha spiegato Antonello Gagliardi, amministratore unico di Kairos M&C – perché ovviamente abbiamo dei bravissimi artigiani, imprenditori, famiglie tradizionalmente impegnate nella produzione, nell’agricoltura, nel turismo, però per crescere bisogna anche fare un salto di qualità in più. E quindi occorre servirsi di consulenza di direzione – che è quella che fa la Kairos – e anche formarsi, con l’imprenditore che può affidarsi a esperti per la sua formazione e per i suoi uomini all’interno dell’impresa».

Una collaborazione che nasce con l’intento di creare nuove opportunità e promuovere lo sviluppo delle risorse locali, rafforzando il legame tra imprese e comunità. Tra i pilastri fondamentali dell’accordo ci sono infatti: l’impegno per generare nuove opportunità per professionisti e aziende puntando sull’innovazione e sulla formazione continua; investire nelle persone e nelle loro competenze per rafforzare il tessuto economico e sociale; creare un ponte tra realtà imprenditoriali e territorio e favorire momenti di confronto per costruire nuove sinergie professionali.

Insieme all’amministratore unico di Kairos Antonello Gagliardi, presenti alla conferenza stampa anche Gianluca Filippo, socio Formula Coach, Lorenzo Neri, per l’area manager Centro Sud di Formula Coach e Fernando Nicotra, business advisor Calabria Formula Coach. «È un’iniziativa che abbiamo pensato di fare con Kairos perché crediamo molto nel fare squadra e quindi nel lavorare sulle persone partendo dalla condivisione, da obiettivi comuni. Siamo complementari, quindi possiamo realmente portare alle aziende un pacchetto di servizi per farle crescere, per lasciare loro la possibilità di svilupparsi sul territorio e quindi restituire anche alla parte sociale un grande impulso».