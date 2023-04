Basket, per un solo punto Kairos Vibo perde contro Cosenza

Sconfitta amara per l’Under 15 maschile della Kairos M&C Vibo Valentia, che si vede superata da un solo punto dalla Micromega Basket Cosenza. I ragazzi del duo Grasso- Todaro nonostante tutto hanno messo in campo un grande impegno, ma alla fine si sono dovuti arrendere alla maggiore caparbietà dei cosentini. Un vero peccato per il risultato finale, ma uno spettacolo per il pubblico presente che si è molto divertito ed ha apprezzato le vari fasi di gioco, che hanno visto le due squadre protagoniste. Ancora una volta l’autentico trascinatore per i vibonesi è stato Gregorio Gioffrè che ha messo a segno ben trentotto punti. In casa cosentina il duo Aiello F e Montemurro, per entrambi sedici i punti a fine serata, coadiuvato da Capparelli, dodici per lui, ha fatto la differenza. [Continua in basso]

Micromega Basket Cosenza 56 – Kairos M&C Vibo Valentia 55



Micormega Basket Cosenza: Capparelli 12, Aiello F 16, Montemurro 16, Moliterno 8, Salerno 4, Puglisi, Meduri, D’ Agostino, Lonetti, Gaudio, Esposito, Aiello A.



Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 38, Anello 6, Ramondino , D’Ambrosio 4, Bruzzese 3, Tamburro, Rondinelli, Lico, Evolo 4, Piccione

