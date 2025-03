Viabilità, il presidente della Provincia in visita nei Comuni di Francavilla Angitola e Polia per discutere degli interventi in corso e futuri

L'Andolina ha incontrato i rispettivi sindaci Giuseppe Pizzonia e Luca Alessandro. Evidenziate le necessità di manutenzione su altre strade di competenza dell'Ente e progetti di messa in sicurezza con risorse già stanziate o previste

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, continua ad effettuare sopralluoghi e incontri istituzionali sul territorio per monitorare la rete viaria di competenza dell’Ente. Oggi si è recato nei Comuni di Francavilla Angitola e Polia per discutere con gli amministratori locali degli interventi sulle arterie provinciali. A Francavilla, L’Andolina è stato accolto dal sindaco Giuseppe Pizzonia e dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Conidi. Durante l’incontro, il sindaco Pizzonia ha sollecitato attenzione per tutti i percorsi della viabilità provinciale, con particolare riferimento alla Sp n. 37 nel tratto che attraversa il territorio comunale. Nel corso della visita a Francavilla Angitola si è discusso dei seguenti interventi:

Sp n. 92 “ex Ss n. 19 dir” , OCDPC 545/2018: intervento definito per 400mila euro;

, D.M. 49/2018: intervento definito per 200mila euro; Sp n. 37 “Trivio S. Croce – Ponte Feliciano” – Sp n. 38 “Sp Montesoro – Filadelfia” – Sp n. 41 “Scarro – Pollise” – Sp n. 49 “Polia – S.Croce”, D.M.123/2020, annualità 2024 in esecuzione pe run importo di 180mila euro;

Successivamente, L’Andolina si è recato a Polia, dove ha incontrato il sindaco Luca Alessandro, il vicesindaco Francesco Gigliotti e la consigliera Maria Umbro. Il sindaco Alessandro ha espresso «soddisfazione per l’incontro», definendolo «ricco di riflessioni e produttivo». La discussione si è poi concentrata sulla Sp n. 45, che collega Polia al bivio Angitola, un’arteria che ha subito interruzioni nel 2023, causando disagi alla comunità. Questi gli interventi trattati per Polia:

Sp n. 46 “Pietre Bianche – Polia – Monterosso” , OCDPC 545/2018 in esecuzione per 1 milione di euro;

Durante l’incontro, il sindaco Luca Alessandro ha evidenziato la «necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle altre strade provinciali – si legge nel comunicato stampa della Provincia -, in particolare quelle che collegano Polia a Monterosso Calabro e Filadelfia». Sono stati inoltre «segnalati – dal primo cittadino – interventi necessari di nuove asfaltature e messa in sicurezza sulla Sp n. 49 Polia – Santa Croce e sulla Sp n. 46». L’Andolina, ha fatto sapere attraverso la nota stampa, «ha rassicurato il sindaco Alessandro circa l’interessamento della Provincia e la programmazione di ulteriori interventi».