Viaggio virtuale nella Città di Pietra, on-line il sito delle Grotte di Zungri

Punto di forza della piattaforma il 360° Virtual Tour che promette un’esperienza immersiva all’interno dello straordinario insediamento rupestre

È online il nuovo sito internet delle Grotte e del Museo della Civiltà Contadina di Zungri. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Galati, il fiore all’occhiello del nuovo sito internet è senza dubbio il 360° Virtual Tour dell’area archeologica. Montato all’interno del sito web, il 360° Virtual Tour è visitabile gratuitamente e permette di immergersi nella Città di Pietra e di visitarla da smart-phone, computer, tablet e tramite dispositivi VR di realtà virtuale.



«Il 360° Virtual Tour – si legge in una nota – è caratterizzato da una resa fotografica spettacolare in grado di valorizzare al meglio la Città di Pietra. Inoltre, durante l’esplorazione il visitatore può accedere a una serie di infografiche con contenuti extra, informazioni, fotografie e curiosità sul sito archeologico. È stata anche realizzata una mappa interattiva per personalizzare al massimo l’esperienza di esplorazione. Il 360° Virtual Tour è uno straordinario strumento di promozione da utilizzare sia all’interno del Museo sia fuori, durante fiere ed eventi, per progetti didattici nelle scuole e per dare la possibilità di vedere questo luogo meraviglioso a tutti coloro che sono impossibilitati a scendere fisicamente attraverso lo stretto corridoio scavato nella pietra secoli fa, ovunque essi si trovino e gratuitamente. In questa ottica, la possibilità di esplorare le Grotte attraverso i visori VR per realtà virtuale è una marcia in più che pochi altri Comuni della Calabria possono vantare. Il sito internet ospita anche una pagina dedicata alle attività commerciali, ristorative, artistiche e associative operanti nel Comune di Zungri».



Questa pagina, si spiega nel dettaglio, «è stata voluta personalmente dal sindaco Galati per dare visibilità a Zungri nel suo complesso e creare un’occasione di promozione e di sviluppo economico per tutta la comunità. Ricchissimo di immagini, il sito web ospita una serie di scatti realizzati da diversi fotografi professionisti e amatoriali, che in questi anni hanno visitato la Città di Pietra immortalandola con le proprie macchine fotografiche. Sia il sito web sia il 360° Virtual Tour sono completamente multilingua, navigabili in italiano, inglese e tedesco, per andare incontro a un pubblico sempre più internazionale».



Il progetto è stato proposto e realizzato dall’agenzia di comunicazione Bi Different guidata da Antonio Fiamingo, esperto di Comunicazione e Marketing che collabora da anni con importanti brand nazionali. Dalla direzione del progetto alla fotografia, allo sviluppo informatico, ai testi, all’editing, alla grafica, il progetto ha coinvolto nove professionisti di altissimo livello, i quali hanno lavorato diversi mesi per progettare e realizzare il sito web e il 360° Virtual Tour. Fondamentale è stato anche il contributo dell’Architetto Maria Caterina Pietropaolo, Coordinatrice del Museo e dell’Insediamento Rupestre, che ha fornito le informazioni archeologiche e ha lavorato a stretto contatto con Bi Different durante tutte le fasi di realizzazione del progetto.



La realizzazione del sito internet e in particolare del 360° Virtual Tour rappresenta un’innovazione importante per Zungri, che è ormai diventata una meta turistica di primo piano, attirando annualmente più di trentamila visitatori. Con questo progetto l’Amministrazione Comunale guidata da Francesco Galati ha dotato il Comune di un potente strumento di marketing territoriale, in grado di aumentare la popolarità positiva di Zungri a livello mondiale e di suscitare l’interesse a visitare personalmente la Città di Pietra. Il sito e il 360° Virtual Tour sono visitabili all’indirizzo www.grottezungri.it