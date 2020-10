Centro per l’impiego di Vibo, la Cisl: «Vicenda grottesca, si faccia chiarezza»

Le sigle Ust e Filca del sindacato auspicano che «la soluzione positiva della vertenza avvenga in tempi brevissimi» rinnovando la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto

«La vicenda della chiusura del Centro per l’impiego della Provincia di Vibo ha creato grande disagio all’utenza, soprattutto in momento particolare come quello della pandemia e della crisi economica e sociale che nel nostro territorio è ancora più grave e devastante».

A riferirlo in una nota sono la Ust-Cisl e la Filca-Cisl di Vibo Valentia, attraverso i rispettivi rappresentanti Sergio Pititto e Fabio Blandino. «Certamente – scrivono i due esponenti sindacali – bisogna approfondirne i motivi e il merito che hanno portato all’interruzione di un pubblico servizio senza preventive prescrizioni per ottemperare, seppur in tempi brevi, lasciando comunque aperto l’ufficio. Ma saranno le autorità competenti, già informate di quanto accaduto, a stabilire se il provvedimento di chiusura era così urgente e indifferibile».

La Cisl «si è subito attivata con l’interlocuzione istituzionale di Provincia, Comune e Regione, a sostegno dell’impegno del direttore Gianluca Contartese che continua ad assicurare i servizi indispensabili per via telematica al fine di contenere disagi e rispettare scadenze che rischiano di penalizzare disoccupati e cassintegrati e non solo. I tavoli aperti con la Regione, grazie alla pronta disponibilità del vicesindaco di Vibo Domenico Primerano hanno consentito di avviare una concreta collaborazione sia per l’utilizzo dei fondi previsti per i Centri dell’impiego e sia per un primo adeguamento degli attuali locali di proprietà della Provincia per accelerare la riapertura al pubblico. Ovviamente auspichiamo che la soluzione positiva della vertenza avvenga in tempi brevissimi, rinnovando la disponibilità della Cisl a partecipare ad un tavolo di concertazione presso il Comune di Vibo che faccia chiarezza di una vicenda a dir poco grottesca e che nei fatti può essere sbloccata con l’assunzione di responsabilità ed impegni precisi e calendarizzati da parte delle istituzioni».