Nell’ambito della IX edizione delle Giornate formative di potatura dell’olivo in Calabria, l’Arsac di Vibo Valentia, in collaborazione con il Comune di Stefanaconi ha organizzato, nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, un corso di formazione teorico-pratico sulle “Tecniche di potatura e razionale gestione dell’oliveto”. L’evento è  stato realizzato nella sede della Biblioteca comunale di Stefanaconi ed ha visto la partecipazione  di imprenditori agricoli del settore olivicolo-oleario provenienti sia della provincia di Vibo Valentia che dall’intero territorio regionale. Il corso ha incluso una prova pratica direttamente in oliveto, eseguita sempre nel territorio comunale di Stefanaconi. A conclusione del corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione al corso, che costituirà titolo preferenziale per la partecipazione ed iscrizione al quarto Campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico 2019.

LEGGI ANCHESerra San Bruno, l’Arsac promuove un corso sulla coltivazione delle piante officinali