L’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura in Calabria ha dato vita ad una due giorni formativa che ha richiamato partecipanti da tutta la regione

Nell’ambito della IX edizione delle Giornate formative di potatura dell’olivo in Calabria, l’Arsac di Vibo Valentia, in collaborazione con il Comune di Stefanaconi ha organizzato, nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, un corso di formazione teorico-pratico sulle “Tecniche di potatura e razionale gestione dell’oliveto”. L’evento è stato realizzato nella sede della Biblioteca comunale di Stefanaconi ed ha visto la partecipazione di imprenditori agricoli del settore olivicolo-oleario provenienti sia della provincia di Vibo Valentia che dall’intero territorio regionale. Il corso ha incluso una prova pratica direttamente in oliveto, eseguita sempre nel territorio comunale di Stefanaconi. A conclusione del corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione al corso, che costituirà titolo preferenziale per la partecipazione ed iscrizione al quarto Campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico 2019.

