Nei documenti di gara i numeri del servizio e la distribuzione del personale tra Vibo, Tropea, Serra San Bruno e Soriano Calabro. Offerte entro il 2 dicembre

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia mette a gara oltre 2,6 milioni di euro per garantire i buoni pasto ai propri dipendenti. Si tratta di ticket elettronici del valore nominale di 7 euro ciascuno, per una fornitura stimata in 394mila buoni nell’arco di due anni. Sono questi i numeri principali dell’appalto, contenuti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare che accompagnano la procedura avviata dall’Asp.

La gara, indetta con deliberazione numero 517 dell’11 settembre 2026, prevede un accordo quadro della durata di 24 mesi, con un unico operatore economico. L’importo a base d’asta è di 2.651.923,08 euro, IVA esclusa, mentre il valore complessivo potenziale dell’affidamento sale a 3.606.237,70 euro, considerando anche l’eventuale aumento delle prestazioni fino a un quinto dell’importo contrattuale e la possibilità di una proroga di sei mesi. Si tratta comunque di importi massimi: la spesa effettiva dipenderà dai quantitativi richiesti dall’Azienda.

La stima dei 394mila buoni pasto è stata calcolata sulla base del fabbisogno registrato nel 2025 e corrisponde a una media di circa 197mila ticket all’anno. I titoli saranno utilizzabili esclusivamente in formato elettronico, attraverso card e un’applicazione dedicata che consentirà ai beneficiari di controllare saldo, accrediti, scadenze e attività commerciali convenzionate.

I dipendenti interessati e la rete dei locali convenzionati

La documentazione di gara fornisce anche un quadro della distribuzione territoriale del personale. Per valutare le offerte relative alla rete degli esercizi convenzionati, l’Asp ha individuato quattro sedi principali, alle quali risultano assegnati complessivamente 1.362 dipendenti: 993 a Vibo Valentia, 167 a Tropea, 146 a Serra San Bruno e 56 a Soriano Calabro. Il numero non rappresenta necessariamente la totalità degli aventi diritto, poiché la ricognizione riguarda soltanto le sedi selezionate ai fini della gara.

Un aspetto rilevante interessa anche le attività commerciali del territorio. Il Capitolato stabilisce che il gestore dovrà garantire almeno un esercizio convenzionato ogni 25 aventi diritto, entro un chilometro di distanza a piedi dalla sede lavorativa, salvo impossibilità oggettive e documentate. Almeno il 25% dei locali convenzionati dovrà inoltre essere abilitato alla vendita di prodotti gastronomici pronti per il consumo.

L’operatore che si aggiudicherà l’appalto avrà 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione per trasmettere all’Asp l’elenco degli esercizi convenzionati e attivare la rete richiesta. Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.

La selezione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando quindi non soltanto il prezzo, ma anche la qualità del servizio e la diffusione dei punti vendita aderenti. Le imprese interessate potranno presentare le offerte attraverso la piattaforma telematica dell’Asp entro il 2 dicembre 2026.