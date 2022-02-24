Prese letteralmente d’assalto sin dal pomeriggio di oggi le stazioni di servizio presenti nel territorio comunale. Effetti anche dell'attacco russo all'Ucraina

Sono state prese letteralmente d’assalto sin dal pomeriggio di oggi tutti i distributori di carburante presenti nel territorio comunale di Vibo Valentia. Lunghissime file di automobili sono state registrate in tutte le stazioni di servizio e, soprattutto, la benzina è finita in molti distributori che hanno dovuto chiudere le pompe. Effetti, probabilmente, da un lato dell’aumento del prezzo del gasolio di questi ultimi giorni e, dall’altro, dell’attacco russo all’Ucraina che ha probabilmente generato ulteriori timori. Messi insieme questi due fattori hanno, pertanto, provocato in città una vera e propria corsa al pieno di carburante. Stamattina, inoltre, – lo ricordiamo – la protesta di una schiera di autotrasportatori del Vibonese che hanno presidiato con i loro tir il bivio dell’Angitola nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo. Una manifestazione organizzata proprio contro i rincari del gasolio che si stanno ripercuotendo su tutta la filiera economica.