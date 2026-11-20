Il 24 novembre alla Camera di Commercio il Pmi Day dedicato all'economia del mare. Imprenditori, istituzioni e mondo della scuola a confronto sulle professioni del futuro

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Quali opportunità di lavoro può offrire l'economia del mare ai giovani del Vibonese? Quali competenze richiedono oggi le imprese che operano lungo la costa e quali prospettive si aprono grazie all'innovazione e alla sostenibilità? Sono alcuni degli interrogativi al centro dell'incontro «Il Mare nel Futuro – Lavoro, Sostenibilità e Innovazione nella Blue Economy», promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Vibo Valentia, in programma martedì 24 novembre alle ore 9.30, nella Sala Antonino Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

L'iniziativa si inserisce nella diciassettesima edizione del Pmi Day, la Giornata nazionale della piccola e media industria, dedicata quest'anno al tema «Crescere». Un'occasione per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, attraverso il confronto diretto con gli imprenditori e i professionisti impegnati nei diversi comparti dell'economia del mare.

Dalla cantieristica al turismo, le esperienze delle imprese

Al centro dell'appuntamento ci saranno le potenzialità della Blue Economy, un settore che comprende attività diverse ma strettamente collegate, dalla portualità alla cantieristica nautica, dalla filiera ittica al turismo costiero. Ambiti particolarmente significativi per una provincia come quella di Vibo Valentia, caratterizzata da una forte vocazione marittima e turistica.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Fortunato Rizzo, presidente del Comitato Piccola Industria Calabria, e Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia.

Seguiranno gli interventi di tre rappresentanti del mondo imprenditoriale, chiamati a raccontare esperienze e prospettive dei rispettivi settori. Francesco Ranieri, di Marina Carmelo, affronterà i temi legati ai porti e alla cantieristica nautica; Filippo Maria Callipo, del Callipo Group, illustrerà il ruolo dell'innovazione e della sostenibilità nella trasformazione dell'industria conserviera ittica; Luca Giuliano, di M&H M&C, porterà invece il contributo del settore turistico, con particolare attenzione alle attività legate alla costa.

Il confronto con gli studenti sulle professioni del futuro

La seconda parte dell'incontro sarà dedicata a una tavola rotonda che allargherà il confronto agli aspetti ambientali, istituzionali e formativi della Blue Economy.

Parteciperanno Francesco Saragò, di Legambiente Ricadi, Roberto Cosentino, del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, e Giuseppe Sangeniti, dell'Istituto Omnicomprensivo Nautico di Pizzo. A moderare il dibattito sarà Francesco Biacca, amministratore delegato di Evermind Srl Società Benefit.

Particolare spazio sarà riservato agli studenti, che potranno rivolgere direttamente le proprie domande agli imprenditori e agli altri relatori, approfondendo le opportunità occupazionali offerte dai mestieri del mare e le competenze necessarie per accedervi.

L'obiettivo dell'iniziativa è favorire il dialogo tra formazione e sistema produttivo, mostrando ai giovani come le attività economiche legate al mare possano rappresentare un possibile percorso professionale. Un tema che assume particolare rilevanza nel Vibonese, dove la valorizzazione delle risorse costiere e lo sviluppo di nuove competenze costituiscono due elementi importanti per le prospettive economiche del territorio.