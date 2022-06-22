Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Sono 14 nel Vibonese gli interventi ad alta priorità che, nell’ambito del Cis Calabria, riceveranno subito i finanziamenti provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Quattordici Comuni della provincia di Vibo Valentia si aggiudicano così, complessivamente, oltre 35 milioni di euro da destinare a progetti volti alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. In tutta la Calabria gli interventi ad alta priorità sono in totale 110.
I Contratti istituzionali di sviluppo (Cis), attraverso fondi europei e nazionali, finanzieranno sia opere strategiche a livello regionale che nazionale, sia singoli interventi che richiedono comunque un approccio integrato. Nella giornata di ieri, a Tropea, il sottosegretario per il Sud Dalila Nesci ha firmato il Cis Calabria. Presente in videocollegamento anche il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. [Continua in basso]
La prima selezione, condotta dagli uffici dell’Agenzia per la Coesione territoriale insieme a quelli della Regione Calabria, ha individuato 890 interventi (valore: circa 3,5 miliardi di euro), distribuiti lungo tutto il territorio regionale e presentati da 325 enti diversi, tra i quali circa l’80% dei Comuni calabresi, le 4 Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli enti parco del Pollino e dell’Aspromonte. Al momento, però, le risorse arriveranno subito solo in 110 Comuni, per finanziare altrettanti progetti ad alta priorità, per un totale di 226,97 milioni di euro.
Cis Calabria: i 14 interventi nel Vibonese
Ecco di seguito i 14 comuni vibonesi con i relativi progetti destinatari del finanziamento e l’importo dei fondi che arriveranno. [Continua in basso]
- Arena → Museo multimediale e laboratori di arti locali delle terre normanne di Calabria → 2.117.000,00 €
- Capistrano → Realizzazione cestovia biposto a collegamento permanente della “Piccola Sila” di Capistrano e realizzazione di un poligono di tiro e di aree pic-nic → 2.000.000,00 €
- Drapia → Completamento della strada turistica “Briganteo” per il collegamento del centro abitato di Drapia con Tropea → 2.282.568,57 €
- Limbadi → Lavori di riqualificazione di una ex palestra per la realizzazione dell’auditorium comunale – 2° lotto completamento → 1.060.000,00 €
- Mongiana → Ripristino briglia, sistemazione argini del fiume Allaro prospicenti alle Reali ferriere borboniche → 1.600.000,00 €
- Nicotera → Progetto integrato per la valorizzazione del paesaggio culturale della dieta mediterranea → 2.000.000,00 €
- Parghelia → Riqualificazione punti di accesso alle spiagge Le Grazie e Michelino dal centro storico di Parghelia – Restauro conservativo, manutenzione straordinaria centro urbano – Recupero sottoservizi ed opere connesse → 3.150.000,00 €
- Polia → Realizzazione di un percorso naturalistico che connetta tra loro le diverse sorgenti oligominerali presenti sul territorio → 1.500.000,00 €
- Ricadi → Riqualificazione urbana e ambientale e recupero delle vocazioni identitarie del territorio delle aree costiere del comune di Ricadi → 2.000.000,00 €
- Serra San Bruno → Riqualificazione e valorizzazione del viale Certosa → 2.000.000,00 €
- Soriano Calabro → Intervento di riqualificazione funzionale dell’area civica e museale intorno al complesso San Domenico in Soriano Calabro → 1.500.000,00 €
- Spadola → Recupero e riqualificazione funzionale di edifici e spazi pubblici nel comune di Spadola → 1.473.600,00 €
- Tropea → Realizzazione progetto integrato denominato Cis Tropea porto integrato → 5.000.000,00 €
- Vibo Valentia → Riqualificazione funzionale ed urbanistica area retro porto → 7.980.520,00€