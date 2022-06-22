Valorizzazione e sviluppo del territorio sono lo scopo dei Contratti istituzionali di sviluppo. In tutta la Regione sono stati selezionati 890 progetti, ma solo 110 saranno finanziati subito

Sono 14 nel Vibonese gli interventi ad alta priorità che, nell’ambito del Cis Calabria, riceveranno subito i finanziamenti provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Quattordici Comuni della provincia di Vibo Valentia si aggiudicano così, complessivamente, oltre 35 milioni di euro da destinare a progetti volti alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. In tutta la Calabria gli interventi ad alta priorità sono in totale 110.

I Contratti istituzionali di sviluppo (Cis), attraverso fondi europei e nazionali, finanzieranno sia opere strategiche a livello regionale che nazionale, sia singoli interventi che richiedono comunque un approccio integrato. Nella giornata di ieri, a Tropea, il sottosegretario per il Sud Dalila Nesci ha firmato il Cis Calabria. Presente in videocollegamento anche il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. [Continua in basso]

La prima selezione, condotta dagli uffici dell’Agenzia per la Coesione territoriale insieme a quelli della Regione Calabria, ha individuato 890 interventi (valore: circa 3,5 miliardi di euro), distribuiti lungo tutto il territorio regionale e presentati da 325 enti diversi, tra i quali circa l’80% dei Comuni calabresi, le 4 Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli enti parco del Pollino e dell’Aspromonte. Al momento, però, le risorse arriveranno subito solo in 110 Comuni, per finanziare altrettanti progetti ad alta priorità, per un totale di 226,97 milioni di euro.

Cis Calabria: i 14 interventi nel Vibonese

Ecco di seguito i 14 comuni vibonesi con i relativi progetti destinatari del finanziamento e l’importo dei fondi che arriveranno. [Continua in basso]