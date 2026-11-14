La possibile esclusione del Commissariato di Serra San Bruno dall'elenco delle sedi disagiate per il 2027 continua a far discutere. Dopo le recenti prese di posizione sulla vicenda, interviene nuovamente il Siulp di Vibo Valentia, questa volta per delimitare con precisione i termini della questione: la vertenza sindacale riguarda esclusivamente i benefici riconosciuti ai poliziotti in servizio nella struttura, non la sicurezza del territorio né gli organici del Commissariato.

A chiarirlo è il segretario provinciale Franco Caso, che interviene sulle interpretazioni emerse nel dibattito pubblico dopo la segnalazione del sindacato relativa ai nuovi criteri ministeriali per l'individuazione delle sedi disagiate.

«Le accorate segnalazioni trasmesse dalla Segreteria Provinciale del Siulp – precisa Caso – avevano un oggetto molto semplice e, a nostro avviso, molto serio: evitare che l'applicazione dei nuovi criteri determinasse l'esclusione del Commissariato di Serra San Bruno dall'elenco delle sedi disagiate, con conseguenze negative per il personale che vi presta servizio. Non stavamo parlando d'altro».

La revisione, prevista dalla circolare ministeriale del 27 ottobre 2026, potrebbe infatti far perdere al Commissariato un riconoscimento mantenuto per diversi decenni. Tra i benefici collegati a tale classificazione figura la possibilità, per il personale interessato, di chiedere il trasferimento dopo due anni anziché dopo i quattro ordinariamente previsti per la permanenza nella sede di prima assegnazione, secondo la disciplina applicabile.

La replica del sindacato: «Non confondiamo questioni diverse»

«Il punto – continua Caso – è la tutela dei colleghi. Serra San Bruno non è diventata improvvisamente una località priva di difficoltà perché una nuova scheda di rilevamento ha sostituito la precedente. Le condizioni di collegamento, la distanza dai principali centri, la collocazione territoriale e l'assenza di alcuni servizi essenziali restano elementi reali, che incidono quotidianamente sulla vita lavorativa del personale».

Il Siulp spiega di avere segnalato la possibile sussistenza di tre dei nuovi parametri ministeriali e di averne chiesto una verifica puntuale.

«Abbiamo chiesto una verifica puntuale e concreta – sottolinea Caso – non un trattamento di favore. Se i criteri devono essere oggettivi, allora devono essere applicati verificando davvero la situazione della sede e non limitandosi a una rappresentazione astratta o meramente amministrativa del territorio. Ciò che esiste nella realtà non può essere cancellato semplicemente perché non entra comodamente in una tabella».

Il sindacato prende quindi le distanze dalle ricostruzioni che hanno collegato la sua iniziativa alle questioni della sicurezza pubblica e della consistenza dell'organico del Commissariato.

«Nessuno ha messo in discussione la funzione del Commissariato, il livello di sicurezza del territorio o la consistenza dell'organico – chiarisce il segretario provinciale –. Sono questioni importanti, che meritano eventualmente discussioni specifiche e sedi proprie, ma non sono l'oggetto delle nostre segnalazioni sulle sedi disagiate. Confondere piani diversi significa trasformare una richiesta di tutela del personale in qualcosa che non è».

Caso aggiunge una considerazione polemica: «Non ogni dichiarazione solenne illumina correttamente il problema».

La richiesta del Siulp resta dunque circoscritta alla rivalutazione della posizione di Serra San Bruno sulla base delle condizioni territoriali effettive e all'ascolto delle rappresentanze sindacali prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

«La nostra non è una battaglia contro qualcuno – conclude Franco Caso – ma per qualcosa di molto concreto: impedire che il personale in servizio a Serra San Bruno perda benefici connessi a una condizione di disagio che non è venuta meno. Se la revisione dei criteri nasce dall'esigenza di rendere più omogenea e oggettiva la valutazione, siamo disponibili al confronto».