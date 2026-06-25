«Stiamo portando avanti un lavoro costante per rafforzare la macchina amministrativa e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini. Le nuove assunzioni e le stabilizzazioni rappresentano un passo concreto verso un Comune più solido, moderno e capace di rispondere ai bisogni del territorio». È quanto dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, nel fare il punto su tutte le procedure avviate dall’ente.

Prosegue con decisione, infatti, l’attività di implementazione delle risorse umane all’interno del Comune di Vibo Valentia. Nei giorni scorsi si sono concluse diverse procedure assunzionali che rafforzano in modo significativo la capacità amministrativa dell’Ente.

L’amministrazione ha già portato a termine la stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale: nove di loro sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, part‑time, entrando a far parte dell’organico comunale.

Ieri inoltre è iniziata, e si concluderà venerdì 26 giugno, la procedura concorsuale per l’assunzione di cinque agenti stagionali di Polizia locale. Inoltre, sono state pubblicate le procedure per l’assunzione, tramite mobilità, di un funzionario amministrativo, insieme alla procedura concorsuale per un funzionario tecnico nonché per l’assunzione, sempre a tempo indeterminato, di altri agenti di Polizia locale.

Attraverso queste azioni, l’amministrazione comunale spiega di voler «colmare la grave carenza di personale che si è avuta a causa dell’esodo di unità collocate in quiescenza e di misure restrittive in materia di assunzioni. A fronte di ciò, negli ultimi anni le assunzioni hanno superato le 50 unità tra nuovi ingressi e progressioni, comunque non ancora sufficienti. Ecco perché si sta procedendo all’inserimento delle figure previste nel PIAO, al fine di garantire così maggiore efficienza, continuità e qualità nei servizi offerti alla cittadinanza».