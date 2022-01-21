L’intervento viene definito dal Comune di «grande impatto urbanistico e sociale». L’elaborato (nessun progetto è stato ancora finanziato) verrà trasmesso dalla Regione all’Agenzia della Coesione presso il Ministero per il Sud

Il Comune di Tropea ha partecipato all’avviso Cis, Contratti istituzionali di sviluppo con tre proposte uno della quali avanzata nella veste di capo fila dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia Calabria. I dettagli sono contenuti in una nota stampa dell’ente.

«Di grande impatto urbanistico e sociale è il progetto curato da Sao Schiavello Architects Office – Sao architecture dell’arch. Francesco Schiavello. Si tratta di un ambizioso intervento che prevede la realizzazione, in località Contura, di un parcheggio multipiano, capace di contenere oltre 200 auto, con sovrastante auditorium con una capienza di oltre 500 persone. L’intervento è strategico – si specifica nel comunicato – per l’impatto positivo che avrà a livello ambientale con riduzione del traffico veicolare e positive ricadute in termini di diminuzione dell’inquinamento ambientale ed acustico. L’Auditorium, di poi, nella parte alta del parcheggio multipiano definito “tetto-giardino”, avrà un impatto positivo sulla socialità urbana e sulla bellezza generale del Borgo in quanto il progetto, da semplice contenitore di auto, diventerà un attrattore turistico ecosostenibile di altissima qualità, facilmente fruibile da tutti, ed adatto ad essere vissuto dalla cittadinanza e dai turisti che potranno assistere a numerosi eventi culturali».

La struttura sarà moderna ed ecosostenibile (se realizzata) «in quanto dotata di innovativi sistemi di ventilazione e di produzione di energia rinnovabile che andranno a ridurre l’utilizzo dell’energia da fonte primaria e di conseguenza saranno ridotti i costi di gestione, in un’ottica di sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale. Tutto questo – si legge nella nota – si tradurrà in un miglioramento della qualità della vita per i residenti e i turisti con incremento dell’attrattivitàà turistica e sociale del borgo».



I progetti elaborati dagli enti locali della Calabria, previa un’analisi sommaria, verranno ora trasmessi dalla Regione all’Agenzia della Coesione presso il Ministero per il Sud che, con il supporto di Invitalia, li istruirà ed elaborerà una graduatoria sulla base della rispondenza dell’intervento ai parametri e alle primalità indicati nell’avviso. Al momento, si sottolinea, si è solo in fase di pre istruttoria, quindi, nessun progetto è stato finanziato.