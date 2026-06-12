Ventidue ragazzi del "Rita Levi Montalcini" hanno trascorso dieci giorni a Monfalcone tra formazione tecnica, visite aziendali, cantieristica navale, Protezione civile e luoghi della memoria storica

Da Filadelfia al Friuli Venezia Giulia per scoprire da vicino imprese, laboratori e luoghi della produzione. Ventidue studenti delle classi 3A e 4A dell’Ipsia di Filadelfia, dell’Omnicomprensivo "Rita Levi Montalcini", hanno partecipato al secondo modulo del progetto "Stem4Future", percorso di Formazione Scuola-Lavoro svolto a Monfalcone.

Accompagnati dai docenti Vito Stucci, Silvana Cortese e Domenico Bagnato, gli studenti hanno trascorso dieci giorni ospiti dell’Isis "Sandro Pertini", dopo la precedente esperienza realizzata nei mesi scorsi in Umbria. Il progetto nasce da un percorso di progettazione sviluppato dal professore Stucci e da una rete di collaborazioni con scuole, imprese e realtà produttive di diverse regioni italiane.

Laboratori, imprese e cantieristica navale

Durante il soggiorno, i ragazzi hanno seguito attività di job shadowing nelle classi dell’istituto ospitante, confrontandosi con impianti elettrici e industriali, sistemi pneumatici, programmazione di torni e frese a controllo numerico e manutenzione di impianti termici.

Particolarmente significativa l’esperienza nel laboratorio di saldatura, svolta con il supporto di operatori specializzati di Fincantieri, che ha permesso agli studenti di conoscere procedure e metodologie utilizzate nel settore della cantieristica navale.

Il percorso ha previsto anche visite alla S.B.E. Varvit, al MuCa – Museo della Cantieristica e al cantiere Fincantieri di Monfalcone, tra i principali del Mediterraneo per la progettazione e la costruzione di navi da crociera ad alta tecnologia.

Dalla Protezione civile alla storia del territorio

Accanto alla formazione tecnica, gli studenti hanno partecipato a un incontro con la Protezione civile dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Un’occasione per approfondire i temi della prevenzione, della gestione delle emergenze e della capacità delle comunità di ricostruire dopo eventi drammatici.

Spazio anche alla scoperta del territorio, con un percorso tra le testimonianze della Grande guerra sul Carso monfalconese, la Rocca di Monfalcone e la Galleria Rifugio realizzata durante il secondo conflitto mondiale.

Nel corso del soggiorno, studenti e docenti sono stati ricevuti anche al Comune di Monfalcone dall’assessore Luca Zorzenon, in un momento di confronto istituzionale tra scuola, territorio e mondo del lavoro.

Viscone: «Esperienze che aiutano i ragazzi a costruire il futuro»

La dirigente scolastica Maria Viscone ha espresso soddisfazione per il valore del progetto: «Progetti come Stem4Future rappresentano una scelta educativa precisa: aprire la scuola al confronto con realtà formative e produttive presenti sull’intero territorio nazionale, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita, orientamento e scoperta».

Si tratta, ha aggiunto, di «esperienze che arricchiscono il percorso scolastico, rafforzano competenze tecniche e trasversali e aiutano i ragazzi a costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro».

Un ringraziamento è stato rivolto all’Isis "Sandro Pertini" di Monfalcone, alla dirigente Carmela Piraino, al responsabile Pcto Andrea Rapotti, ai responsabili di indirizzo Michele Albanese e Angelo Di Paola, alla responsabile di sede Cristina Ferlan e al personale dell’istituto che ha collaborato alla riuscita dell’esperienza.

```