<p class="MsoNoSpacing">Verranno installati in <strong>cinque piazze della provincia di Vibo Valentia</strong> il <strong>30 settembre</strong> prossimo, su iniziativa dell’<strong>Ordine provinciale degli architetti</strong>, altrettanti gazebo informativi nell’ambito della campagna nazionale “<strong>Diamoci una scossa</strong>”, che prevede la sensibilizzazione e la divulgazione ai cittadini degli strumenti tecnico-legislativi nonché economici per la <strong>salvaguardia del proprio patrimonio immobiliare</strong> nei confronti dei terremoti. «Ad oggi – fa sapere <strong>Giancarlo Demarzo</strong>, consigliere dell’Ordine – sono molti gli strumenti messi in atto dallo Stato per incentivare la messa in sicurezza di edifici di qualsiasi carattere costruttivo, ma poche le richieste d’intervento. Questa campagna nazionale, organizzata nella provincia di Vibo in collaborazione tra gli Ordini degli architetti e degli ingegneri, vuole dare voce a tutti i nostri colleghi architetti-ingegneri per esplicare a tutta la popolazione <strong>quali e quante sono le misure di prevenzione che si possono adottare</strong>». Queste le piazze interessate dall’iniziativa: «piazza Martiri d’Ungheria, <strong>Vibo Valentia</strong>; piazza della Repubblica,<strong> Pizzo Calabro</strong>; piazza Pio XII, <strong>Mileto</strong>; piazza Monumenti dei Caduti, <strong>Serra San Bruno</strong>; piazza Serrao, <strong>Filadelfia</strong>. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29005"></div>\n\n</p>