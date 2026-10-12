VIDEO | La base militare Luigi Razza ha accolto 120 ragazzi delle scuole superiori di Filadelfia, Mileto e Pizzo. Incontri con i militari e approfondimenti sulle opportunità professionali: dai Cacciatori alle modalità operative

Dalle esercitazioni dei Cacciatori con le funi alle dimostrazioni delle unità cinofile, passando per la possibilità di osservare da vicino un elicottero dell’Arma. La base militare “Luigi Razza” di Vibo Valentia ha aperto le porte a 120 studenti delle scuole superiori della provincia per la prima giornata di un percorso di orientamento all’arruolamento nei Carabinieri. Un’occasione per conoscere direttamente le diverse specialità dell’Arma, scoprire le attività svolte quotidianamente dai reparti e approfondire le opportunità professionali e formative offerte dai concorsi per entrare nei Carabinieri.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle quinte classi, ormai prossimi al diploma e alle prese con le scelte sul proprio futuro. Gli incontri si svolgeranno secondo un calendario articolato in più giornate, coinvolgendo gli istituti scolastici del Vibonese.

Gli studenti alla scoperta delle specialità dell'Arma

Alla prima giornata hanno partecipato gli studenti dell’Ipsia e del Liceo scientifico dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia, dell’Istituto tecnico economico di Mileto e dell’Istituto tecnico Trasporti e Logistica “Nautico Pizzo 1874”, accompagnati dai rispettivi docenti.

Ad accoglierli i militari dei reparti ospitati nella base “Luigi Razza”, sede del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, dell’8° Nucleo Elicotteri, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Cinofili.

La visita è cominciata con la presentazione della struttura e la proiezione di un filmato istituzionale dedicato all'organizzazione e ai compiti dell'Arma. Attraverso le immagini e le spiegazioni dei militari, gli studenti hanno avuto una prima panoramica delle specialità e delle competenze richieste nei diversi settori operativi.

Dalla discesa con le funi agli elicotteri: le dimostrazioni dei reparti

Il momento più spettacolare della giornata è stato quello dedicato allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. I militari si sono calati dal tetto di un edificio utilizzando la tecnica del “fast rope”, una discesa rapida lungo una fune impiegata nelle attività operative e addestrative. Gli studenti hanno potuto osservare da vicino le attrezzature utilizzate, dalle corde alle imbracature, dai caschi ai moschettoni, ricevendo spiegazioni sulle tecniche e sulle misure di sicurezza.

La visita è proseguita presso l’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri, dove i ragazzi hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi all'AgustaWestland AW169C. I militari hanno illustrato le caratteristiche del velivolo e le attività svolte dalla componente aerea dell'Arma a supporto delle operazioni sul territorio, offrendo uno spaccato delle competenze tecniche e professionali richieste in questo settore.

Particolarmente coinvolgente anche la tappa al Nucleo Cinofili, con una dimostrazione delle tecniche di ricerca e individuazione di armi e sostanze stupefacenti. Gli operatori hanno mostrato il lavoro delle unità cinofile, spiegando come avviene l'addestramento e quanto sia importante il rapporto di fiducia tra il cane e il suo conduttore.

I concorsi e le opportunità di carriera nell'Arma

Al di là delle dimostrazioni operative, la giornata ha avuto soprattutto una finalità di orientamento professionale. Il contatto diretto con i Carabinieri ha consentito agli studenti di conoscere la varietà delle attività svolte nell'Arma e di avvicinarsi alle possibilità di accesso attraverso i concorsi e ai differenti percorsi di carriera.

La presenza di ragazzi provenienti da indirizzi scolastici diversi ha rappresentato un'opportunità per comprendere come, all'interno dell'organizzazione, trovino spazio molteplici competenze e specializzazioni. Un percorso che richiede preparazione, disciplina e spirito di servizio, ma che può offrire anche occasioni di formazione e crescita professionale.

Gli incontri proseguiranno nelle prossime giornate, quando la base militare di Vibo Valentia accoglierà gli studenti degli altri istituti superiori della provincia. L'obiettivo è fornire ai giovani prossimi al diploma gli strumenti per valutare consapevolmente anche la possibilità di intraprendere una carriera nell'Arma dei Carabinieri.