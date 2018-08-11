PUBBLI-REDAZIONALE - Un marchio sempre più familiare, prodotti di altissima qualità per la casa e per la cura della persona, con una storia “vicina” ma che ha già superato i confini regionali

PUBBLI-REDAZIONALE – In sempre più supermercati, ormai, diventa facile imbattersi in prodotti destinati alla pulizia della casa o la cura della persona con un marchio dal nome resosi in pochissimo tempo riconoscibile ed apprezzato: Fiorillo. No, non si tratta, come si potrebbe immaginare, di un brand “nordico” o addirittura straniero, importato dall’estero fino a giungere sugli scaffali della Grande distribuzione organizzata che abitualmente frequentiamo, infatti, in questo caso si potrebbe parlare, invece, di detergenti a “chilometro 0”, dato che l’azienda produttrice di questa vasta serie di prodotti ha sede in provincia di Vibo Valentia.

Quella di Fiorillo detergenza è una storia recente. Nata nel 1993, quando gli allora giovanissimi fratelli Fiorillo puntano sul settore della detergenza, facendo diventare, quello che sembrava un sogno, una realtà. Nel 2003 l’azienda si trasferì a Maierato, nella zona industriale, e quella fu la svolta che favorì l’ampliamento della gamma di prodotti. Innovazioni nelle tecniche produttive ed altissima qualità dei processi, resero possibile l’inserimento del marchio nel canale della grande distribuzione. Nello stesso tempo, grazie al suo team altamente qualificato, l’azienda si dirama verso altri settori, conseguendo brillanti risultati anche sulla distribuzione di prodotti chimici di base, nel settore piscine e del trattamento acque. I prodotti Fiorillo, grazie a alle loro formule innovative, garantiscono un’efficacia impeccabile, riducendo i consumi di detergente, acqua ed energia elettrica.

Uno dei principali obiettivi dell’azienda è quello di investire sempre di più in ricerca e sviluppo per realizzare prodotti di qualità, supportando i clienti nel semplificare e rendere più piacevole la vita di tutti i giorni nel rispetto dell’ambiente. Un notevole impegno verso la green economy contraddistingue ulteriormente Fiorillo, assumendo durante tutti i suoi processi produttivi il massimo impegno per la salvaguardia dell’ambiente a partire dallo smaltimento differenziato dei rifiuti al riutilizzo degli scarti di produzione fino alla produzione di “energia pulita” attraverso impianti fotovoltaici istallati sulle coperture degli stabilimenti. Proprio in questi giorni è on-air una campagna integrata su vari mezzi di comunicazione (outdoor, tv e web), in tutta la regione a cura del Gruppo Pubbliemme Italia. Fiorillo Detergenza srl, una storia che accomuna in tanti, per le origini, l’intraprendenza e per rispetto dell’ambiente, punta ad entrare in quante più case possibili con i suoi prodotti, per diventare “uno di famiglia”.Un successo che ha superato il confine calabrese, raggiungendo già la Puglia e con la presenza di uno store ufficiale su Amazon consente la vendita su tutto il territorio nazionale ed oltre. Per maggiori informazioni sull’azienda o per conoscere meglio i prodotti basta collegarsi al sito ufficiale: https://www.fiorillodetergenza.com/