La conferenza programmatica prevista al complesso Valentianum il 17 novembre. Inizio alle ore 16.30

I fondi comunitari al centro di un appuntamento alla Camera di commercio di Vibo Valentia, complesso Valentianum. L’iniziativa è in programma il 17 novembre alle ore 16.30. A prendere parte alla conferenza programmatica, vi saranno Pietro Falbo, presidente Camera di commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Damiano Silipo, docente Unical Raffaele Mammoliti consigliere regionale e vice presidente Commissione bilancio. Prevista inoltre la presenza di Nicola Irto, senatore e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

