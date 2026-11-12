Imprenditori, sindacati, università e istituzioni a confronto nella sede di Confindustria. Focus sulle risorse già accantonate dalle imprese e sulle competenze richieste dal mercato del lavoro, tra digitalizzazione e intelligenza artificiale

A Vibo Valentia si è concluso il roadshow di Fondimpresa Calabria dedicato alla formazione continua dei lavoratori e alle opportunità per le aziende. L'ultima delle cinque tappe regionali di “Formare per crescere e innovare” si è svolta l'11 novembre nella sede di Confindustria Vibo Valentia, con la partecipazione di imprenditori, sindacati, rappresentanti delle istituzioni, professionisti e mondo universitario.

Al centro dell'incontro, la possibilità per le imprese di utilizzare le risorse destinate alla formazione dei dipendenti, migliorando le competenze e la competitività. Un'opportunità che, secondo i promotori, non tutte le aziende conoscono o sfruttano adeguatamente.

«I fondi che le imprese accantonano ogni mese possono diventare una risorsa importante per la formazione del loro personale», ha spiegato Angelo Marra, presidente di Fondimpresa Calabria. «Continueremo ad incontrare le imprese per far capire che devono conoscere e cogliere questa opportunità».

Il roadshow, avviato il 27 febbraio a Reggio Calabria sotto la presidenza di Daniele Diano, ha attraversato Catanzaro, Cosenza e Crotone prima di concludersi nel capoluogo vibonese.

Ad aprire i lavori è stato Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, che ha raccontato la propria esperienza nell'utilizzo dei finanziamenti. «Come azienda, abbiamo usato i fondi di Fondimpresa, lavorando bene sui corsi di formazione e gli aggiornamenti da fare». Colacchio ha quindi auspicato maggiori risorse: «Ci vorrebbero più fondi per poter fare più formazione ai nostri collaboratori. La formazione in senso lato fa bene, ma anche lo stare assieme con gli altri colleghi e fare squadra».

Le esperienze delle aziende vibonesi e il confronto sulle competenze

Una parte dell'incontro è stata dedicata alle testimonianze di tre realtà imprenditoriali del territorio: Domenico Naso di Idrotecnica Srl, Alfonso Maiolo di MPM Maiolo & Partners Multiservizi Srl e Fabrizio Gentile di Ge.Co. Srl. Le loro esperienze hanno offerto lo spunto per discutere dell'aggiornamento professionale e delle ricadute sull'organizzazione aziendale.

Per Francesco La Piana, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, Fondimpresa rappresenta uno strumento da valorizzare. «Le imprese versano obbligatoriamente già un importo come contributo proprio sulla formazione, quindi si tratta di andare a indirizzare questo contributo verso una direzione che poi si trasformi in opportunità proprio per le aziende».

Sulla necessità di collegare i percorsi formativi alle esigenze del mercato locale si è soffermato Gianluca Contartese, responsabile del Centro per l'Impiego di Vibo Valentia: «Si possono dare delle risposte concrete al territorio facendo sistema, facendo rete tra il mondo produttivo, il mondo delle istituzioni, tutti gli attori del territorio».

Il confronto, moderato dal giornalista Vincenzo Comi, ha coinvolto anche Fortunato Rizzo, presidente di Piccola Industria Unindustria Calabria, che ha richiamato l'attenzione sulle nuove competenze richieste dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità. «Siamo usciti ormai dal paradigma dove si faceva solo la formazione obbligatoria per questioni di sicurezza», ha osservato.

Per Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia, «la formazione è importante, dobbiamo vederla come un investimento e non come un costo», soprattutto di fronte ai cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale.

Andrea Lanza, direttore di Unical Business School, ha sottolineato invece il valore strategico del capitale umano in uno scenario economico sempre più complesso, mentre Amarildo Arzuffi, componente del Comitato di Direzione Strategia e Sviluppo Business di Fondimpresa, ha contribuito al confronto sugli strumenti disponibili per le imprese.

La tappa vibonese ha chiuso il ciclo di appuntamenti regionali, ma non le attività di Fondimpresa Calabria. Marra ha annunciato per dicembre una nuova iniziativa dedicata alle migliori esperienze aziendali realizzate attraverso i finanziamenti del Fondo, con l'obiettivo di far conoscere queste opportunità a un numero crescente di imprese.