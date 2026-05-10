Si terrà venerdì 15 maggio, dalle 15:30 alle 18:30, al Popilia Country Resort di Maierato, l’incontro dal titolo “Formazione e Deontologia: i valori che guidano la nostra professione ogni giorno”, promosso dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Vibo Valentia.

L’iniziativa – è scritto in un comunicato stampa – è dedicata ai temi della formazione professionale, dell’etica e della responsabilità nella gestione del territorio e sarà aperta non solo agli iscritti all’Ordine, ma anche a cittadini e operatori interessati alle questioni ambientali e alla sostenibilità.

L’obiettivo dell’incontro – prosegue la nota – è approfondire il ruolo della formazione continua e della deontologia professionale in un contesto segnato da sfide ambientali e climatiche sempre più complesse. Temi che, secondo gli organizzatori, richiedono competenze aggiornate e una maggiore attenzione alla tutela dell’interesse pubblico.

Ad aprire i lavori saranno Francesco La Bella, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Vibo Valentia, Alessandro Guagliardi, presidente della Federazione Odaf Calabria e Mauro Uniformi, presidente nazionale del Conaf.

Previsti poi gli interventi di Giovanni Greco, consigliere nazionale Conaf delegato al dipartimento ordinamento, tutela e deontologia professionale e di Carmine Cocca, consigliere nazionale Conaf e responsabile nazionale della formazione.

A moderare l’incontro sarà Elisabetta De Cicco, segretario e responsabile formazione dell’Odaf di Vibo Valentia.