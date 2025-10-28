L'amministrazione comunale di Gerocarne continua a muoversi per migliorare l'efficienza del proprio territorio, attraverso finanziamenti volti all'incremento dei servizi e al rilancio dell'area del vasto comune delle Preserre.

Proprio negli ultimi giorni, infatti, il comune gerocarnese è risultato idoneo e quindi ha ottenuto il finanziamento del bando Raee, dalla somma di 75.000 euro, che viene in aiuto per potenziare il sistema di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gerocarne, inoltre, è stato l'unico comune vibonese a ottenere il finanziamento (l’altra amministrazione che ha partecipato, Jonadi, non è stata ammessa). Ciò permetterà la creazione di un nuovo centro di stoccaggio che darà la possibilità di raccogliere in maniera corretta gli elettrodomestici.

Un altro passo fatto dalla giunta, come si intuisce nelle parole del sindaco Pasquale Vivona: «Sono contento non per il finanziamento, ma per il lavoro che stiamo svolgendo per la comunità da quando ci siamo insediati al palazzo municipale. Da quando sono sindaco ho ottenuto diversi finanziamenti esclusivamente per migliorare le condizioni di vita e servizi dei nostri cittadini. Portiamo avanti il lavoro che ci siamo prefissati in questo mandato amministrativo».