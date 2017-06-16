Si tratta del 26enne di San Costantino Calabro Demis De Luca che ha conseguito il titolo di cuoco professionista nella prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana, insieme ad altri 57 studenti. A valutarli una commissione composta da 24 chef stellati

Al termine di un percorso formativo della durata di 10 mesi, Alma – la Scuola internazionale di Cucina italiana ha promosso cuochi professionisti 57 giovani studenti (età media 24 anni), provenienti da tutta Italia.

L’ultimo ostacolo che i candidati della XXXV edizione del Corso Superiore di Cucina Italiana hanno dovuto superare prima di ottenere il diploma, è stato costituito dall’esame finale: la commissione di valutazione era composta da chef di ben 24 ristoranti stellati Michelin, coordinati dal direttore didattico di Alma chef Matteo Berti.

Tra gli studenti che hanno concluso con successo il percorso di formazione professionale vi è anche un giovane vibonese: Demis De Luca, 26 anni, di San Costantino Calabro, che si è dunque diplomato Cuoco professionista insieme con gli altri 56 ragazzi provenienti da 15 differenti regioni d’Italia. Miglior studente del corso, con 98/100, il ventenne di origini vietnamite Duc Tan Arrigoni. (Nella foto in basso uno dei piatti preparati da Deluca)

A giudicare i candidati è stata una commissione d’esame composta da chef di 24 ristoranti stellati italiani tra i quali Stefano Arrigoni, Herbert Hintner, Andrea Incerti Vezzani, Marc Lanteri, Giancarlo Morelli, Giuseppe Tinari e Pasquale Laera.

Per il presidente Alma Enzo Malanca, è da segnalare «l’elevata qualità media del gruppo classe della XXXV edizione del Corso Superiore di Cucina Italiana, giudicato come sempre con severità e rigore dalla commissione d’esame. La nostra mission è quella di formare giovani in grado di affrontare con successo il difficile mondo del lavoro: secondo gli ultimi dati elaborati dal nostro ufficio Career Service (aprile 2017), quasi il 90% degli studenti usciti da Alma è attualmente occupato. E il 30% di loro è assunto all’estero».