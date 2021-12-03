Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
L’aggiornamento al 30 novembre dei dati sull’andamento regionale dei Gal conferma ancora una volta il Gal Terre Vibonesi primo in Calabria per risorse impegnate nella predisposizione e pubblicazione dei bandi e contributi erogati ad aziende ed imprese del settore. «Un primato riconfermato – dichiara soddisfatto il presidente Vitaliano Papillo – di cui non possiamo che essere soddisfatti, frutto certamente di un grande lavoro di squadra condotto con responsabilità, passione e dedizione dallo staff del Gal, e della sinergia con l’assessorato e il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, condotti rispettivamente dall’assessore Gianluca Gallo e dal direttore Giacomo Giovinazzo, che ringrazio. Siamo la dimostrazione che il lavoro paga e dà i suoi frutti e contribuisce a sfatare miti: quelli che – chiude il presidente del Gal Terre Vibonesi – vorrebbero il sud, la Calabria e Vibo Valentia come eterni incapaci di spendere risorse comunitarie che rimandano al mittente»