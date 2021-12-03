Il presidente Vitaliano Papillo: «Un primato riconfermato e frutto certamente di un grande lavoro di squadra»

L’aggiornamento al 30 novembre dei dati sull’andamento regionale dei Gal conferma ancora una volta il Gal Terre Vibonesi primo in Calabria per risorse impegnate nella predisposizione e pubblicazione dei bandi e contributi erogati ad aziende ed imprese del settore. «Un primato riconfermato – dichiara soddisfatto il presidente Vitaliano Papillo – di cui non possiamo che essere soddisfatti, frutto certamente di un grande lavoro di squadra condotto con responsabilità, passione e dedizione dallo staff del Gal, e della sinergia con l’assessorato e il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, condotti rispettivamente dall’assessore Gianluca Gallo e dal direttore Giacomo Giovinazzo, che ringrazio. Siamo la dimostrazione che il lavoro paga e dà i suoi frutti e contribuisce a sfatare miti: quelli che – chiude il presidente del Gal Terre Vibonesi – vorrebbero il sud, la Calabria e Vibo Valentia come eterni incapaci di spendere risorse comunitarie che rimandano al mittente»