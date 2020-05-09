Emporia Gin, ultima novità della distilleria di Limbadi, si aggiudica il Best Italian Contemporary Gin ancor prima del lancio ufficiale. Nella miscela segreta acqua del Tirreno e aromi mediterranei

Emporia Gin, l’ultima novità dell’antica Distilleria Caffo, si è aggiudicato il Best Italian Contemporary Gin al World Gin Awards 2020 – uno dei premi internazionali più prestigiosi del settore – ancor prima del lancio ufficiale. Emporia Gin è un distillato, è scritto in una nota, «che raccoglie le essenze particolari della Calabria: la storia, il mare, le piante spontanee che la natura offre come il ginepro fenicio, una particolare pianta che cresce spontaneamente, portata dai Fenici oltre 3200 anni fa».



«Siamo orgogliosi di aver creato Emporia Gin – afferma Nuccio Caffo, mastro distillatore e Ad del Gruppo Caffo 1915 – perché è un prodotto dalla storia e dalle caratteristiche eccezionali. Ho seguito personalmente ogni singolo passaggio così, durante i diversi tentativi per raggiungere la perfezione, studiavo la storia dei fenici e leggendo un antico testo ho scoperto la loro arte di distillare l’acqua di mare; da lì, l’idea che mancava per rendere Emporia Gin davvero speciale con la giusta nota di sapidità. Una miscela segreta, in cui l’esperienza dei mastri distillatori, si mescola all’acqua del Mar Tirreno e agli aromi delle principali botanicals tipiche del Mediterraneo e agli agrumi della Calabria, generando, attraverso un processo di doppia distillazione, un sapore unico e raro, dal retrogusto storico».