La Camera di Commercio di Vibo Valentia attiva un nuovo ciclo di contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese vibonesi del settore turistico per ottimizzarne il posizionamento competitivo sul mercato nazionale ed estero. I contributi sono finalizzati a sostenere interventi effettuati da imprese alberghiere, extra-alberghiere e della ristorazione per l’acquisizione di beni e servizi diretti a migliorare e/o certificare la qualità dell’offerta in termini di turismo digitale e sostenibile nonché l’implementazione e la gestione di strategie di comunicazione e commercializzazione che integrano nella “destinazione turistica” itinerari capaci di dare risalto alle risorse attrattive del Distretto turistico dell’area vibonese. Tra gli interventi ammissibili a finanziamento rientrano: realizzazione e/o aggiornamento sito internet multilingue con promozione del distretto turistico (almeno una lingua diversa dall’italiano) ottimizzato per visualizzazione testi ed immagini per canale mobile, app e/o social media con tecnologia responsive (web design mobile friendly) e/o con sistemi di interazione immediata tramite App di messaggistica, inclusa eventuale produzione di nuovi contenuti multimediali video e fotografici dell’azienda, sui servizi/prodotti e sulla destinazione; impiego di altre tecnologie digitali mirate a migliorare servizi, immagine e posizionamento sui mercati; servizi di consulenza per l’acquisizione o il mantenimento di certificazioni attinenti la qualità, la sostenibilità ambientale o il comportamento etico e socialmente responsabile dell’impresa; interventi per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale; interventi per favorire la filiera corta agroalimentare – Acquisti a Km zero.
Sul sito istituzionale www.vv.camcom.it, nell’Home page-Sezione “News”, è pubblicato il relativo bando con l’indicazione dettagliata dell’intervento quanto ad obiettivi, criteri, modalità e termini di presentazione domanda e relativa modulistica. Quanto ai termini, le domande dovranno essere presentate dalle ore 15 del 28 settembre alle ore 23 del 10 ottobre.
«Turismo e agroalimentare – spiega il commissario dell’Ente camerale vibonese Sebastiano Caffo – sono leve strategiche e traino della nostra economia ed è per questo che abbiamo inteso, anche questa volta, sostenere le imprese di settore con contributi a fondo perduto per investimenti competitivi che comprendessero anche il potenziamento dell’interazione tra operatori locali nella mutualità di interessi e di reciproci vantaggi di business. Da qui la spinta a digitalizzazione, qualità e sostenibilità, per qualificare accoglienza ed ospitalità con un’offerta turistica, attrattiva, chiara e trasparente, arricchita nella ristorazione dall’utilizzo di prodotti a Km 0, ad esaltazione della nostra identità e garanzia di prezzi calmierati, gusto e genuinità».
«La politica della Camera di Commercio di Vibo Valentia – sottolinea, dal canto suo, il segretario generale Bruno Calvetta – segue con coerenza i bisogni delle imprese che, in questo particolare momento, sono segnati dalla necessità di riposizionarsi sul mercato nazionale e di rilanciarsi su quello internazionale, conquistando maggiori spazi di visibilità e operatività secondo parametri di innovazione e competitività».