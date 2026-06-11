Il Comune di Vibo Valentia compie un passo decisivo nel rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali con l’assunzione a tempo indeterminato di nove assistenti sociali, che entreranno stabilmente in servizio presso l’Ambito territoriale sociale numero 1.

Si tratta, spiegano da Palazzo Luigi Razza, di «un intervento di grande rilevanza strategica, che consente di superare definitivamente la frammentarietà delle prestazioni e di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi alla persona». Le nuove unità si aggiungono alle 11 figure professionali (4 funzionari amministrativi, 2 funzionari contabili/economico-finanziari, 2 psicologi, 3 educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti) in fase di assegnazione, per 36 mesi, attraverso il concorso nazionale espletato dal Ministero.

L’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli, esprime grande soddisfazione per questo traguardo: «Siamo di fronte a un risultato storico per il nostro territorio. L’assunzione stabile di nove assistenti sociali rappresenta una svolta che aspettavamo da anni e che finalmente mette fine alla frammentarietà delle prestazioni, restituendo dignità, continuità e solidità a un settore fondamentale per la vita delle persone e delle famiglie. Grazie a queste assunzioni, insieme alle ulteriori undici figure in fase di assegnazione all’ATS, il nostro Ufficio di Piano è oggi più strutturato, in grado di programmare, intervenire e accompagnare la comunità con una visione chiara e duratura. È un investimento concreto sul futuro e sulla qualità dei servizi sociali del nostro territorio, per il quale mi sento di ringraziare vivamente anche tutti gli uffici che vi hanno lavorato, Servizi sociali e Personale, con le rispettive dirigenti Montesanti e Santoro, ed il segretario generale dell’Ente Scuglia».