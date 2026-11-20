La rinomata pizzaiola di Vibo ha rappresentato l'Associazione ADB e il Molino Scoppettuolo alla sesta edizione della fiera eno-agroalimentare. Al centro dell'esperienza il legame con i giovani e le nuove partnership con gli istituti alberghieri

Si è conclusa con grande successo la sesta edizione di "DeGusto", la fiera dedicata al settore eno-agroalimentare ospitata dal 14 al 27 novembre presso il Polo fieristico "G. Colosimo" di Catanzaro Lido. Un evento imponente che ha riunito circa 140 espositori e oltre 300 brand su una superficie di 6.000 metri quadrati, animati da degustazioni, show cooking, talk, mixology e approfondimenti sulla sostenibilità.

L'eccellenza vibonese tra gli Ambasciatori dell'Arte Bianca

Tra i numerosi professionisti e le realtà associative presenti alla kermesse, un ruolo di primo piano è stato ricoperto dall'Associazione ADB (Ambasciatori dell'Arte Bianca), guidata dal presidente Giuseppe Pettè. A portare in alto il nome del territorio vibonese all'interno della delegazione è stata Irene Malfarà, rinomata pizzaiola forte dei numerosi e prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, che ha catturato l'attenzione del pubblico conducendo diverse masterclass tecniche.

Le parole di Irene Malfarà: sinergie e passione per il grano

A raccontare il valore di questa partecipazione è la stessa Irene Malfarà, che sottolinea il lavoro di squadra dietro le quinte della manifestazione: «Noi come associazione facciamo parte di Molino Scoppettuolo, un'azienda artigianale italiana specializzata nella lavorazione del grano e nella produzione di farine di alta qualità e, durante la fiera, rappresentavamo proprio questo stand. Siamo stati presenti come pizzaioli facendo anche diverse masterclass».

Un ponte tra professionisti e istituti alberghieri

L'impegno della pizzaiola vibonese e dell'associazione non si è limitato alle dimostrazioni pratiche, ma ha guardato con grande attenzione alle nuove generazioni e al futuro del mestiere, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio: «Insieme a noi abbiamo avuto il piacere di portare, anche per fare esperienza, l'Istituto Alberghiero di Vibo "Gagliardi-De Filippis-Prestia", con il quale da gennaio inizieremo una partnership», spiega Malfarà. «A seguirci è stato anche l'Istituto Alberghiero di Polistena dove, a breve, andremo a fare un percorso formativo. Con noi collabora pure l’Accademia professionale del Gusto di Grottaglie, capitanata dal presidente Domenico Rossini».

Rinnovare la tradizione

Un bilancio estremamente positivo, dunque, che lascia in eredità nuovi stimoli professionali e umani, come conclude la stessa Malfarà: «Sicuramente è stata una bella esperienza che ci ha arricchito ulteriormente nel modo di rinnovarci e rinnovare l'arte bianca».