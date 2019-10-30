Nel futuro del network un’Academy innovativa, che guardi a tutte le professioni della nuova comunicazione. Il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, nel giorno della prima lezione in collaborazione con l'Unical, anticipa obiettivi e strategie

Questa mattina, alle ore 9.30, lo University Club dell’Università degli Studi della Calabria ospiterà la prima lezione del calendario di LaC School (www.lacschool.it). Il corso di formazione in giornalismo crossmediale attivato dal Gruppo Pubbliemme e dal network LaC, in collaborazione con il massimo ateneo calabrese, è rivolto ai giovani che vogliono avvicinarsi alla pratica giornalistica. Il primo “giorno di scuola a marchio LaC” coinciderà con la lectio magistralis del professor Felice Cimatti, docente di Filosofia del Linguaggio, giornalista ed intellettuale, che tratterà l’importanza dei linguaggi nella comunicazione contemporanea. A dirigerere il corso, Fiorenza Gonzales, referente Unical per i tirocini del Dipartimento Studi umanistici, nonché professionista in forze a LaC per la redazione di Cosenza.



Il futuro? Una Academy. Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme e direttore editoriale del network LaC, ha sottolineato quanto l’iniziativa sia strategica nell’ottica del rafforzamento identitario del progetto editoriale. «Un’azienda come la nostra – ha dichiarato – è chiamata ad assumersi responsabilità di indirizzo culturale, deve alzare gli occhi dai bilanci e offrire risposte concrete ai bisogni del territorio. Per questo, il gruppo ha investito nel futuro dei nostri ragazzi. E lo ha fatto dando vita a LaC School, un centro di formazione che punta a diventare Academy capace di ovviare alle carenze del panorama formativo regionale».

«Noi siamo il mercato – ha proseguito il direttore generale -. In questo, vogliamo essere – e siamo -, profondamente diversi da un ente tradizionale. Possiamo dar vita a stages interni, aprire le redazioni regionali di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, dare prospettive. Nasciamo prima di tutto per alimentare il mercato del lavoro aziendale. E proponendo i professionisti del network come docenti, valorizziamo le risorse umane già “arruolate” e ne creiamo di altre. Oggi partiamo con la pratica giornalistica, con il mestiere dell’informazione: ma la nostra Academy guarderà a tutte le professioni della nuova comunicazione e dei nuovi media».

La prima giornata. Tornando alla giornata iniziale, accanto a Felice Cimatti siederà la presidente del Corso di Laurea in Comunicazione, Dams e Tecnologie dell’Informazione professoressa Claudia Stancati, per i saluti istituzionali. A questi, seguirà l’intervento del direttore generale, che presenterà gli ambiti operativi del Gruppo Pubbliemme e del network LaC. Alle ore 10.00, lectio magistralis del professor Cimatti, ed alle 12.15 la presentazione del corpo docenti, ovvero dei direttori responsabili e dei giornalisti dei media afferenti al gruppo. Moderatrice dell’incontro, Fiorenza Gonzales.

Il calendario. Il calendario delle lezioni proseguirà, sempre nella sede Unical, in data 8 novembre, con una lezione congiunta della Gonzales e del direttore responsabile della testata Lacnews24.it Pasquale Motta. Oggetto, uffici stampa e cenni di diritto in materia di comunicazione. Gli altri appuntamenti, a cadenza settimanale, si terranno nelle sedi del Gruppo Pubbliemme in Calabria. A seguire, dal 30 Novembre 2019 al 29 Febbraio 2020, l’attività di stage nelle redazioni di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria.