Decine, anche da fuori provincia, le prenotazioni dei dispositivi individuali alla Sharon cuscini di Mileto. Il plauso del sindaco Giordano

Sta ottenendo un grande apprezzamento e un boom di adesioni l’iniziativa della “Sharon cuscini” di Mileto. L’azienda ha deciso di riconvertire temporaneamente la propria produzione e di realizzare in questo frangente di emergenza coronavirus mascherine sanitarie da donare alla popolazione, attraverso i canali istituzionali.



E questo mentre nel Vibonese, così come in altri contesti locali, la Guardia di finanza ha acceso i riflettori sul costo spropositato di vendita dei pochi pezzi rimasti in commercio in parafarmacie, farmacie e altri esercizi commerciali. Ad oggi sono ormai decine le città, le realtà comunali, le strutture pubbliche e le associazioni di terzo settore che hanno chiesto ed ottenuto o che stanno per ricevere a costo zero dalla titolare Antonietta Luccisano e dal marito Mimmo Muzzopappa le maschere o il materiale adatto alla loro realizzazione. E molte, tra l’altro, situate in altre province della Calabria.



Alcuni degli enti coinvolti, già da ieri si stanno prodigando nel delicato compito della distribuzione domiciliare alla cittadinanza del dispositivo di protezione individuale ricevuto dall’azienda miletese. Iniziativa quasi sempre portata avanti con l’indispensabile ausilio di volontari.



Tra gli enti che ne hanno fatto richiesta, i comandi di Polizia municipale di Reggio Calabria e Rosarno, i carabinieri di Vibo Valentia, la tendopoli di San Ferdinando, il reparto di pediatria dello Jazzolino di Vibo, il carcere di Vibo, i gruppi di Protezione civile di Vibo, Cessaniti e Nicotera, oltre a quasi tutti i Comuni del Vibonese. Tra questi, che hanno ricevuto gratuitamente dalla “Sharon cuscini” le mascherine realizzate in tessuto non tessuto lavabile, sterilizzabile e riutilizzabile, anche quello di Mileto, che oggi attraverso il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ringrazia l’azienda locale. «Questa iniziativa – afferma – merita il plauso della cittadinanza miletese, e non solo. Essa rappresenta una boccata d’ossigeno per tutti noi, in un momento di grave emergenza sanitaria. Davvero un bell’esempio di altruismo e di solidarietà, che si spera contribuisca a bloccare il propagarsi della pandemia e che accende i riflettori sul nostro territorio, mettendone in luce i valori positivi. Non a caso, sono tanti i colleghi sindaci che nelle ultime ore mi hanno chiamato per esternare sentimenti di gratitudine nei confronti di “Sharon cuscini” e della sua titolare». La distribuzione delle mascherine è già nell’ordine delle diverse migliaia.



