Il presidente dalla Confederazione nazionale del lavoro esprime soddisfazione per l’intervento della Camera di commercio ed esorta: «Non si abbassi la guardia»

«Apprendo con soddisfazione la notizia che la Giunta della Camera di commercio di Vibo Valentia, presieduta dal presidente Sebastiano Caffo, ha deliberato di utilizzare importanti risorse per il sostegno alle imprese vibonesi in questo triste e drammatico periodo di emergenza Covid–19. Il presidente Caffo ha raccolto integralmente le istanze delle associazioni di categoria e di un intero territorio, che chiedevano aiuto finanziario in tempi brevi e finalizzato alle spese di gestione correnti, con l’obiettivo di mantenere in vita le attività commerciali ed affrontare con più lucidità la “Fase 2” prevista per il 4 maggio». Esprime soddisfazione il presidente territoriale della Confederazione nazionale del lavoro Michele Catania dopo l’annuncio delle misure a sostegno delle imprese vibonesi varate dall’Ente camerale.



«La riapertura stabilita dal Governo – rileva Catania – avverrà in un clima di totale incertezza, sia per l’attuale mancanza di chiare disposizioni organizzative in tal senso, sia perché le misure a sostegno delle imprese non sono ancora del tutto efficaci e, da una prima analisi, sembrerebbero inadeguate allo scenario imprevedibile ed eccezionale che saremo costretti ad affrontare, in un contesto vibonese già profondamente sofferente. I provvedimenti assunti – aggiunge – rappresentano l’unica risposta concreta e tempestiva alle nostre richieste. Al presidente Caffo, alla Giunta, al Consiglio e all’instancabile segretario Calvetta – conclude Catania – rivolgiamo il nostro sincero ringraziamento, ma chiediamo loro di non abbassare la guardia e di vigilare con estrema attenzione sull’attuazione trasparente e coerente delle disposizioni governative e regionali».