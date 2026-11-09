Le Reali Ferriere Borboniche di Mongiana saranno il punto di partenza di un progetto che mette insieme residenze artistiche, laboratori per il riuso degli spazi industriali e un podcast con le storie di chi è emigrato. Il Comune delle Serre vibonesi si è classificato quinto in Italia con F.O.R.G.I.A. – Fabbrica Operativa di Rigenerazione, Inclusione e Arte, uno dei 27 progetti selezionati nella prima edizione del bando “Cultura nei piccoli comuni” del Ministero della Cultura. La proposta ha ottenuto 86 punti in una graduatoria stilata a fronte di 1.060 candidature. Il finanziamento ottenuto dal ministero è di 130mila euro, a cui si aggiungeranno 32.500 euro di co-finanziamento, per un investimento complessivo di 162.500 euro

Il risultato arriva a pochi giorni da un altro riconoscimento. Il 31 ottobre, a Foligno, le Reali Ferriere e il loro museo, il MuFAR, hanno conquistato il primo premio alla sedicesima edizione del concorso internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”, promosso dalla Federazione italiana delle associazioni e dei club per l’Unesco. La giuria ha premiato il recupero del sito di archeologia industriale, la cui cura e valorizzazione sono affidate dal Comune, in convenzione, alla Pro Loco Mongiana ETS.

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Le Reali Ferriere di Mongiana conquistano il primo premio internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio” promosso dai club dell’Unesco

Redazione
Le Reali Ferriere di Mongiana conquistano il primo premio internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio” promosso dai club dell’Unesco

Dalle ferriere alle storie di chi è partito

Mongiana è capofila di una rete che comprende il Comune di Bivongi, il Parco naturale regionale delle Serre, la Pro Loco e l’associazione AsSud APS. Il MuFAR ospiterà residenze artistiche, percorsi educativi e incontri con la comunità. A Bivongi si terranno laboratori e attività rivolte agli abitanti, mentre il Sentiero della Fonderia sarà uno dei luoghi dedicati all’educazione ambientale e alla scoperta del paesaggio.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e AsSud lavoreranno ai contenuti del Centro permanente di ricerca e dell’Osservatorio sulle migrazioni e la restanza. Le testimonianze di chi ha lasciato il territorio confluiranno in un podcast di comunità. L’Università Roma Tre, con l’associazione Architettura Emergenza Sviluppo, seguirà laboratori e interventi pilota per il riuso degli spazi industriali dismessi tra le Serre e lo Stilaro. All’Università della Calabria è affidato il contributo tecnologico, dalla formazione sul patrimonio digitale alla supervisione di scansioni e modelli 3D, fino alla consulenza per la piattaforma web e l’app del progetto.

Il sindaco Angilletta e la sfida dello spopolamento

«Questo risultato dimostra che la nostra storia non appartiene soltanto al passato, ma è il fondamento su cui costruire nuove opportunità di futuro», commenta il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta. «Vogliamo dare ai nostri giovani e alle comunità ragioni concrete per restare, creare e sentirsi protagonisti di una rinascita culturale che da Mongiana, da Bivongi e da tutto il territorio delle Serre parla a tutta la Calabria e al Paese».

«La vittoria è la dimostrazione che lavorare in rete, fare squadra, alla lunga paga sempre», aggiunge la sindaca di Bivongi. Il percorso si chiuderà con un festival aperto al pubblico. Il calendario e le modalità di adesione ai laboratori saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune e dei partner.

Gli altri Comuni calabresi finanziati

Oltre a Mongiana, sono quattro i Comuni calabresi ammessi al finanziamento. Bagaladi, nel Reggino, guida la graduatoria nazionale con 92 punti e ottiene 32mila euro per il progetto “Costellazioni”. San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza, è terzo a pari merito con 87 punti e riceve 40mila euro per un progetto dedicato alla cultura arbëreshë.

Entrambi quindicesimi a pari merito con 76 punti, Amendolara ottiene 19.300 euro per “La costa del mito”, un progetto dedicato all’archeologia e al paesaggio dell’Alto Ionio, e Trebisacce riceve 22.500 euro per “Dalla terra al mare”, che intreccia archeologia e memoria locale.