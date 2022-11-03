L’elezione è stata ratificata dal voto plebiscitario del Consiglio dopo che la stessa assemblea aveva approvato per acclamazione la mozione di uno dei delegati, Saverio Nisticò

Pietro Alfredo Falbo il primo presidente della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’elezione è stata ratificata dal voto plebiscitario del Consiglio dopo che la stessa assemblea aveva approvato per acclamazione la mozione di uno dei delegati, Saverio Nisticò (Confindustria). Una scelta significativa nella forma e nella sostanza con cui i delegati hanno confermato come sul nome si sia trovata un’ampia condivisione tra i tre territori che compongono il nuovo Ente. Falbo, 61 anni, è imprenditore del settore immobiliare e presidente di Confcommercio Calabria Centrale e dell’area territoriale di Catanzaro. [Continua in basso]

L’accorpamento

L’elezione, assieme all’insediamento del Consiglio camerale, perfeziona così il percorso di accorpamento delle tre Camere di Commercio afferenti all’area centrale calabrese, dando vita al nuovo soggetto istituzionale che avrà la responsabilità di guidare le imprese, le cooperative, i commercianti, gli agricoltori e i professionisti di quella che un tempo era la vecchia provincia di Catanzaro. Falbo, dal canto suo, nell’insediarsi alla guida dell’Ente ha dapprima ringraziato il commissario ad acta per l’accorpamento, Bruno Calvetta, per il lavoro svolto affinché si pervenisse alla nascita del nuovo Ente e il Commissario straordinario uscente della Cciaa di Catanzaro, Daniele Rossi, ha salutato l’ex presidente Paolo Abramo e ha ricordato, non senza commozione, la figura di Maurizio Ferrara, segretario generale della Cciaa di Catanzaro prematuramente scomparso nel 2019, e dell’ex presidente Elio Tiriolo.

Il presidente ha poi tratteggiato il percorso di gestione che la nuova Camera di Commercio seguirà nei prossimi anni: «Il consenso ampio che avete espresso mi gratifica e al contempo mi responsabilizza in vista del lavoro che ci sarà da fare per tutto il territorio di nostra competenza, ma muoversi con la consapevolezza di avere alle spalle un consiglio così unito mi galvanizza. Il percorso affrontato negli ultimi mesi è stato abbastanza complesso e impegnativo. Devo ringraziare Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, perché con loro per primi abbiamo immaginato questo percorso camerale. Come detto con tutti i componenti del consiglio, io vorrei che questa Camera di Commercio avesse una connotazione un po’ diversa, mettendo al centro delle sue dinamiche il rapporto con le associazioni e la loro centralità sia prioritaria nel nostro agire. Abbiamo necessità di operare il raccordo tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni rendendo così l’Ente un vero e proprio delivery partner. La crisi che stiamo vivendo sarà asfissiante e avremo addosso gli occhi di un sistema in difficoltà: ecco perché dobbiamo essere il raccordo delle associazioni e delle imprese con la Regione e con tutti gli altri Enti. Lo faremo – ha concluso Falbo – non solo con il supporto del Consiglio, ma anche con quello importantissimo dei dipendenti delle tre Camere di Commercio che oggi diventano un’unica entità: loro rappresentano l’interfaccia quotidiana dell’Ente con il territorio e sono quindi un patrimonio importante». [Continua in basso]

Il nuovo consiglio

L’elezione di Falbo è stata salutata dalle dichiarazioni di sostegno e di augurio da parte dei rappresentanti delle diverse associazioni di categoria e dal messaggio di auguri al nuovo Consiglio da parte del presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. Il nuovo Consiglio camerale, come da Decreto del presidente della Giunta regionale dello scorso 1 settembre, è composto da 28 delegati delle associazioni di categoria, delle cooperative, degli ordini professionali, dei sindacati e delle associazioni di consumatori.

Questa la composizione del Consiglio: Luigi Albo, Luigi Alfieri, Fabio Borrello, Pietro Bozzo, Giovanni Caridi, Antonio Casillo, Antonio Celi, Francescantonio Chirillo, Antonino Cugliari, Raffaele D’Ambra, Pietro Alfred Falbo, Giovanni Ferrarelli, Francesco Granato, Daniele Gualtieri, Francesco Lagani, Carmine Liotti, Salvatore Mazza, Raffaele Mostaccioli, Tiziana Muraca, Marco Napoli, Saverio Nisticò, Emilia Noce, Luca Leone Noto, Salvatore Nusdeo, Paola Perri, Walter Placida, Rosalinda Romano, Mirea Rotundo. Oltre al Consiglio camerale, il presidente Falbo si avvarrà del supporto della Giunta i cui componenti saranno nominati dallo stesso presidente già nei prossimi giorni.