Nicotera è stata uno dei luoghi in cui la scienza ha contribuito a definire il modello della Dieta mediterranea, ma quel ruolo non ha trovato un corrispondente riconoscimento internazionale. E quando la Calabria ha provato a trasformare questa eredità scientifica in un progetto di sviluppo culturale ed economico, la politica non avrebbe saputo garantirne la continuità. È la denuncia di Alfonso Grillo, già consigliere regionale, che nella Giornata internazionale della Dieta mediterranea, celebrata oggi 16 novembre, ripercorre una vicenda che affonda le radici negli studi condotti nel Vibonese alla fine degli anni Cinquanta e arriva fino alle scelte legislative della Regione Calabria.

«La Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea rappresenta un'occasione per celebrare uno dei patrimoni culturali e scientifici più importanti del nostro Paese. Ma per la Calabria dovrebbe essere soprattutto un momento di riflessione su una storia che ci appartiene e su un riconoscimento che, nonostante il trascorrere degli anni, continua a rimanere incompiuto», afferma l'ex rappresentante di Palazzo Campanella.

Gli studi scientifici a Nicotera e il mancato riconoscimento Unesco

Il punto di partenza è il 2010, quando l'Unesco riconobbe la Dieta mediterranea come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Tra le comunità emblematiche individuate nella candidatura non figurava Nicotera. Per l'Italia il riferimento fu il Cilento, mentre il centro vibonese, protagonista di importanti ricerche epidemiologiche, rimase fuori dall'elenco.

«Un'assenza che allora considerai, e continuo a considerare, una grave sottovalutazione del contributo scientifico offerto dalla nostra terra», osserva Grillo.

A sostegno della propria posizione, l'ex consigliere richiama le indagini condotte a Nicotera nell'ambito delle ricerche collegate ad Ancel Keys e al Seven Countries Study, che contribuirono a individuare le caratteristiche del modello alimentare mediterraneo e il suo rapporto con la salute.

«Fu proprio a Nicotera, infatti, che alla fine degli anni Cinquanta vennero condotte importanti ricerche epidemiologiche legate agli studi di Ancel Keys e al Seven Countries Study, contribuendo a definire le caratteristiche di quel modello alimentare che sarebbe diventato un riferimento internazionale per la prevenzione e la salute».

Un contributo che trova riscontro anche nella letteratura scientifica, dove l'alimentazione documentata a Nicotera nel 1960 viene identificata come modello italiano di riferimento della Dieta mediterranea.

La legge del 2013 e il progetto di una Fondazione

Grillo ricorda quindi la propria iniziativa legislativa, sfociata nell'approvazione della legge regionale numero 45 del 23 settembre 2013, con la quale la Calabria intervenne per valorizzare il patrimonio storico e scientifico legato alla Dieta mediterranea, riconoscendo il ruolo di Nicotera e prevedendo una Fondazione con sede nella città.

«Da consigliere regionale ritenni che quel patrimonio non potesse essere affidato soltanto alla memoria storica o alle iniziative di singoli studiosi e associazioni. Occorreva trasformarlo in un riconoscimento istituzionale, capace di restituire a Nicotera la centralità scientifica che le spettava e alla Calabria un'opportunità concreta di sviluppo».

L'ambizione, sottolinea, andava ben oltre la celebrazione di un primato.

«Non si trattava di una semplice legge celebrativa. A vevamo immaginato un sistema capace di collegare ricerca scientifica, prevenzione sanitaria, agricoltura, formazione, produzioni agroalimentari, turismo e relazioni economiche internazionali».

L'obiettivo era fare della Dieta mediterranea un motore di sviluppo per l'intera Calabria, valorizzando le produzioni locali e costruendo rapporti con imprese, associazioni, organismi scientifici e Camere di commercio estere.

«Avevamo lavorato intensamente per costruire questa rete di relazioni, nella convinzione che il valore della Dieta Mediterranea non dovesse esaurirsi nel riconoscimento delle sue proprietà nutrizionali, ma diventare un elemento distintivo dell'identità economica e culturale della Calabria».

L'occasione perduta di Expo Milano 2015

Il primo banco di prova avrebbe dovuto essere Expo Milano 2015, l'esposizione universale dedicata all'alimentazione e alla sostenibilità. La legge regionale prevedeva infatti che i risultati delle attività promosse dalla Calabria venissero presentati proprio in quella vetrina internazionale.

Ma, secondo la ricostruzione di Grillo, il cambio di stagione politica impedì al progetto di svilupparsi come previsto.

«Purtroppo, il percorso avviato non ebbe la continuità istituzionale necessaria. La successiva stagione politica intervenne sul quadro normativo, fino all'abrogazione della legge del 2013 e alla sua sostituzione, nel 2017, con una nuova disciplina».

Il riferimento è alla legge regionale numero 40 del 7 novembre 2017, che ha sostituito la precedente normativa, continuando a individuare Nicotera come riferimento per la valorizzazione della Dieta mediterranea e prevedendo, tra gli altri strumenti, un apposito Osservatorio.

La critica di Grillo riguarda soprattutto l'interruzione del percorso politico e progettuale.

«A mio giudizio, il problema non fu soltanto il cambiamento della legge, ma la perdita di continuità di un progetto che aveva già individuato obiettivi, strumenti e una precisa scadenza internazionale. Il percorso immaginato per Expo Milano non trovò lo sviluppo auspicato e si disperse un'occasione difficilmente ripetibile».

Da qui l'affondo nei confronti di una politica che, sostiene l'ex consigliere, «troppo spesso preferisce ricominciare anziché proseguire, modificare anziché realizzare, rivendicare la paternità delle iniziative anziché misurarne i risultati».

«Nicotera non chiede che venga inventato un primato»

«Non intendo rivendicare un primato personale - precisa Grillo -. Le leggi appartengono alle istituzioni e i risultati alle comunità. Ma proprio per questo ritengo doveroso ricordare quanto lavoro, quante competenze e quante relazioni fossero state mobilitate attorno a quel progetto».

Il suo auspicio è che il patrimonio di studi e relazioni costruito negli anni non venga definitivamente disperso e che la Calabria riesca a tradurlo in riconoscimento culturale, opportunità economiche e valorizzazione territoriale.

«Oggi Nicotera continua a custodire una pagina fondamentale della storia scientifica della Dieta Mediterranea, mentre la Calabria fatica ancora a tradurre questa eredità in un riconoscimento e in un sistema di sviluppo all'altezza delle sue potenzialità».