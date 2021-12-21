Il senatore e coordinatore regionale di Fi: «I fondi consentiranno anche la riqualificazione della strada di contrada Colle Gagliardo»

«Oggi è un bel giorno per il territorio vibonese. La commissione Bilancio del Senato ha approvato il mio emendamento alla manovra finanziaria per l’assegnazione di due milioni di euro per il rifacimento del lungomare di Nicotera e di altri 500mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria della “Strada del mare”, che collega la stessa Nicotera a Limbadi. Si tratta di un grande successo di Forza Italia e di un risultato che premia il mio impegno costante a favore del territorio vibonese e della Calabria». È quanto afferma il senatore e coordinatore regionale di Fi, Giuseppe Mangialavori, dopo l’approvazione del suo emendamento che dispone uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni.



«I fondi in arrivo – spiega il parlamentare – consentiranno l’avvio dei lavori di riqualificazione del lungomare di Nicotera, uno dei luoghi più belli e turisticamente rilevanti di tutta la Calabria, che potrà così contare su una linea costiera moderna e all’altezza delle sue ambizioni. Di fondamentale importanza anche i fondi che consentiranno l’opera di riqualificazione della strada di contrada Colle Gagliardo, tratta di assoluta importanza per la mobilità interprovinciale. Il via libera a questo emendamento è un grande traguardo che presto produrrà i primi effetti economici e sociali non solo per Nicotera e Limbadi, ma per l’intero territorio vibonese».